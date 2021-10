Meneekö Turku–Karjaa Pori–Tampere–Rauma-rataverkon edelle?

Satakunnan kansanedustajilla ja muilla edunvalvojillamme on käsissään ratatöissä suolakaivostyötä muistuttava lobbaustehtävä.

Maakunnassa on haaveiltu Rauma–Kokemäki-henkilöjunaliikenteen nostoa elävien kirjoihin haudasta, johon se lakkautettiin 1980-luvun lopulla.

Toisena tulevaisuuden tavoitteena Pori–Tampere-radan sekä Rauman radan saaminen digiradan pilotti- ja kehittämisvaiheen avauskohteeksi. Kyse on isommasta rautatieliikenteen ohjauksen ja kulunvalvonnan teknisestä uudistamisesta kuin saatetaan ymmärtää.

Digirata-pilotti avaa raidetta koko maan rataverkon ja liikenteen uuden sukupolven ohjaukselle, joka perustuu radioteitse välitettyyn digitaaliseen informaatioon. Vertauksena voisi olla vaikkapa siirtyminen sormella kierrettävästä lankapuhelimesta älykännykkään.

Rataliikenteen ohjauksen digitalisointi ja älyteknologia lupaa sujuvampaa junaliikennettä ja tehokkuuden parantamista sekä turvallisuutta. Suunnitelmana on ratojen varustaminen miljardiluokan investoinneilla muiden euromaiden tapaan ECTS (European train control system) -digitaaliohjauksella.

Tästä kirjainyhdistelmästä ensimmäiselle eli pilottiradalle on nyt käynnissä kulisseissa ja kabineteissa lobbauskamppailu.

Hallituspuolueiden neljä kansanedustajaa Kristiina Salonen (sd.), Eeva Kalli (kesk.), Heidi Hiljanen (sd.) ja Jari Myllykoski (vas.) herättelivät yhteisellä kannanotollaan kiistatta maakunnan kannalta tärkeään asiaan ja samalla uhkakuvaan.

Digiratasuunnitelmaa on valmistellut liikenne- ja viestintäministeriön asiantuntijajoukkue. Rata- ja digi-insinöörien kieltä pursuvasta raportista on luettavissa, että Satakunta–Pirkanmaa-rataverkon rinnalle pilottivaihtoehdoksi on esitetty Turku–Karjaa -rataosuutta.

Kansanedustajamme ovat yksimielisiä valinnasta. Voisi kuvitella, että Pori–Tampere–Rauma-rautatie tarjoaisi hyvän ja perustellun kehitys- ja testipenkin älyradalle, ja onhan ratojen päässä valtakunnanluokan satamat, ja rahtiliikenteen lisäksi matkustajaliikennettä.

Käsillä on siis maakuntaottelu Satakunta-Pirkanmaa – Uusimaa-Varsinais-Suomi.

Siltarumpupolitikoinnin parhaita taitoja tarvittaisiin myös Rauma–Kokemäki-henkilöjunaliikenteen elvyttämisessä. Vastamäkeä näyttää siinäkin vaikuttaa olevan, sillä liikenne- ja viestintäministeriön ja VR-Yhtymä Oy:n neuvotteluissa valtion tukemaan junaliikenteen ohjelmaan ei ole mahtumassa uusia junayhteyksiä tai -vuoroja.

Rauma–Kokemäki-junaliikenteen saaminen mukaan edellyttäisi, että valtion budjettiin saataisiin lisää vuosittaista tukirahaa tiedossa olevan runsaan 30 miljoonan euron päälle. Tai sitten joku nykyisistä tukikohteista pudotettaisiin pois, mutta se ei liene vaihtoehto.

Ostoliikenteen sopimuksella on kiire, sillä nykyinen sopimus VR:n kanssa umpeutuu tämän vuoden lopussa. Ministeriön kaavailuna on yhdeksän vuoden mittainen sopimuskausi ja sinne sovittautuminen jälkikäteen on vaikeaa.

Lisävaikeuskertoimena on, ettei Rauma–Kokemäki ehtisikään mukaan ostoliikennesopimukseen, koska pääteasemaa ei ole käytettävissä Raumalla. Suunnitelma on, mutta vielä olisi lobattava valtion väyläviraston myönteiseen investointipäätökseen Rauman Leikarin seisakkeen rakentamiseen.