Käytännöllinen rulla tuo pelastuksen niin puuttuvaan suodatinpussiin kuin sisäsiistiksi opettelevan koiran kasvatukseen.

Käskymuotoon kiljahdettu lause kuuluu päivittäin eri elämäntilanteissa vallitsevien katastrofien yhteydessä; tuo talouspaperia!

Maailma on vinossa kahvinkeittimen suodatinosan verran, ja keittiön taso lainehtii tummapaahtoa. Talouspaperia.

Taaperoikäisen lapsen aamupalahetken prioriteetteihin kuuluu aamupuurolla koristeltu pöytäliina. Talouspaperia, mielellään kostutettuna.

Sisäsiistiksi opetteleva koiranpentu valtasi olohuoneen reviirikseen. Talouspaperia.

Jos Jeesuksella olisi aikanaan ollut mahdollisuus, Via Dolorosan varrella haavat olisi puhdistettu ja hikipisarat kuivattu talouspaperilla.

Yhdessä vietetyn illan jälkeen toinen osapuoli ilmoittaa, ettei jatkoa ole luvassa. Silmien ulottumattomiin katoaa joku, jota olisi voinut rakastaa. Silmien ulottuville jäävät poskipäille tiivistyneet kyyneleet. Talouspaperi vastaanottaa varmasti kyyneleet ja pelastaa tilanteen, jossa mieli sekoaa sydänsuruista kuin Afganistan vallanvaihdosta.

Kestävä sekä puhtaanvalkoinen mielenterveyspalvelu on ympärivuorokautisesti ja uskollisesti läsnä arjen ylä- ja alamäissä. Talouspaperi odottaa telineessään hiljaa, kokoistansa suurempana. Aamuisin on arkin verran suojaisampaa.

Talouspaperia voi huoletta luonnehtia yhdeksi elämän tärkeimmistä turvaverkostoista. Mainoksissa talouspaperia kuvataan useimmiten adjektiiveilla lempeä, pehmeä, taipuisa ja vastuullinen. Ystävyyden tunnistaa samoista piirteistä. Onko talouspaperin salaisuus ikuinen ystävyys?

Luovan kirjoittajan inspiraatio yllätti minut eräänä iltana keittiössä. Hulluuden ja nerouden ristiriitaisin tuntein tartuin talouspaperiin. Olen kuullut, että yksi arkki riittää, ja koko rulla imaisee ilmeisesti vaivatta luovuuttakin. Ehkä joku talouspaperirulla paljastaa joskus ystävyyden salaisuudet.

Ilman talouspaperia koko talo tuntuu suojaamattomalta. Ylimääräiset vesipisarat ja rasvaiset roiskeet haastavat keittiörätin ennennäkemättömällä tavalla, jos talouspaperi puuttuu. Keittiörätti tarvitsee talouspaperia ja ihminen ystäviään.

Sama tunne kalvaa takaraivossa niin talouspaperitelineen ollessa tyhjä kuin ystävän ollessa tavoittamattomissa. Epätoivoinen paniikki. Niin omituiselta kuin se kuulostaakin, voi talouspaperi olla kaikkea, mitä ystävyys on. Ilman ystävyyttä elämä tuntuu suojaamattomalta.

Elämää suojeleva utopia on maailmanrauha, jossa laukausten juovat eivät enää neulo maapalloa rikki. Väkivalta voisi imeytyä pois mielten syövereistä talouspaperin voimin. Maailmanrauhan saavuttamiseksi on otettava huippukokouksiin ja maailmanpolitiikan tapaamisiin mukaan enemmän talouspaperia. Sitä on helppo ojentaa vieressä istuvalle.

Talouspaperilla ei ole mitään erityistä, mutta se on kaikkea, mitä meidän tulisi olla ja arvostaa.

Lenni Lehtonen

Kirjoittaja on lukiolainen Euran Hinnerjoelta.