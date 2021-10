Internet on haavoittuva –verkonpaikkaajille töitä

Facebook-palveluiden kaatuminen maanantai-iltana kuudeksi tunniksi osoitti, miten haavoittuvaisessa maailmassa elämme. Nettihistoriansa pisin palvelukatko sai noin 2,9 miljardia käyttäjää ymmälleen.

Kyse ei sentään onneksi ollut hakkeroinnista. Ylläpito mokasi, mikä on inhimillistä, kun käytetään Aatamin aikaista perustekniikkaa. Se maksoi yhtiölle arviolta vajaat 470 000 euroa tunnilta menetettyinä mainostuloina. Muutenkin maanantai oli sille huono päivä. Facebookin osake putosi pörssissä 5,5 prosenttia. Yrittäjällä on yrittäjän riskit.

Facebookin pudotessa kanveesiin sammuivat myös sen Messenger, Instagram ja Whatsapp. Mitä sitten? Meillä harmaapäisillä on vielä käyttömuistissa operaattorin tarjoama tekstiviestipalvelu, johon oli helppo tukeutua, jos tuli tarvetta tekstailla. Tylsää, mutta toimii edelleen kuin lättähatun vessa. Lieneekö kaikille nuorille viestittäjille lainkaan tuttu? Olisi hyvä olla, kaiken varalta.

Ympäri maailmaa ihmeteltiin, kestääkö tämä bittihiljaisuus tunteja vai vuorokausia. Monet pienet yrittäjät etenkin köyhissä maissa ovat bisneksissään pelkästään Facebookin ja Whatsappin varassa. Vähänkin pidempi palvelukatko saa aikaan suurta vahinkoa. Pizzatilaukset jäävät saamatta ja riksakyydit ajamatta.

Monella meistä tavallisista netin kuluttajista on tapana kirjautua eri palveluihin Facebookin tunnuksilla. Katkon sattuessa olimme niistäkin ulkona. Tämä kirjautumistapa on syytä korjata.

Facebook voi myös hylätä meidät syystä tai toisesta, jopa syyttä. Siinä saattaa mennä ulottumattomiimme korvaamatontakin materiaa. Asiantuntijat pitävät tärkeänä, että turvallisuussyistä käytetään kaksivaiheista tunnistusta.

EU:lla on oma tietosuoja-asetus, jonka avulla yritetään rajoittaa Facebookin ja Googlen puuhastelua. Ongelmana ovat käyttäjät itse, jotka antavat ymmärtämättömyyttään yhtiöille omia lupia.

Koko internet on haavoittuva, koska sen hallinta on keskittynyt valtaosin Yhdysvaltain Piilaaksoon. Se on kansallinen etu USA:lle. Näin se ei kanna suurta murhetta asiasta. Kuluttajan kannalta olisi hyvä, jos toimijoina olisi riittävän monia yrityksiä.

Tällä kertaa huono tuuri kohdentui Facebookiin. Toimitusjohtaja Mark Zuckerberg pyyteli nöyrästi anteeksi häiriötä, jonka vuoksi asiakkaat eivät voineet pitää yhteyttä ihmisiin, joista välittävät.

Seuraavaksi näin voi käydä Googlelle. Silloin vaarassa olisivat Gmail, Youtube ja Maps.

Suurin uhka koko internetin kannalta lienee mahdollinen raju magneettimyrsky. Se johtuu Auringossa tapahtuvista purkauksista. Myrsky voisi aiheuttaa pahoja häiriöitä satelliittiyhteyksissä, sähkö- ja tietoliikenneverkoissa ja kännyköissä.

Verkonpaikkaajille töitä myös tulevaisuudessa.

Kari Madekivi

Kirjoittaja on eläköitynyt alakoulun rehtori ja nykyinen vaari.