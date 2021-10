Alun kivut ovat aina muuttuneet huolettomiksi hellyyden hetkiksi – Olen imettänyt lapsiani yhteensä yli 1 500 päivää

Noin 1 590 päivää tai kokonaista vuorokautta. Niin kauan olen yhteensä imettänyt kolmea lastani.

Noihin päiviin sisältyy valtava määrä äidinmaitoa, rakkautta ja oman jälkeläisen kanssa koettua äärimmäistä läheisyyttä.

Niiden aikana olen viettänyt vauvan kanssa lukemattomia päivän valoisia tunteja sohvan nurkassa toisiamme ihmetellen sekä lukemattomia unisia tunteja yön pimeydessä valvoen.

Nuo hetket ovat minulle enimmäkseen arvokkaita ja rakkaita, mutta toisaalta niihin mahtuu myös turhautumisia, kipua ja riittämättömyyden tunteita.

Kaikkien kolmen tyttäreni kanssa imetyksen alku on ollut haastavaa. Imetys on sattunut ja rintani ovat olleet jopa haavoilla. Muistan, miten olen itkenyt ja purrut hammasta, kun viikon vanha pienokaiseni on tarttunut arkaan rintaani.

Olen turhautunut, sillä alkuvaikeudet ovat olleet samat jokaisen tyttäreni kohdalla, eikä niitä ole pystynyt ennaltaehkäisemään.

En olisi ikinä voinut etukäteen aavistaa, kuinka valtavan matkan tulen kulkemaan lasteni kanssa imetyksen kannalta.

Yhtäkään korvikkeella lastaan ruokkivaa äitiä mollaamatta olen iloinen, että omalla kohdallani olen saanut imetyksen toimimaan.

Aina se hetki, kun olen huomannut alun kipujen muuttuneen ihaniksi hellyyden hetkiksi, on ollut valtavan voimaannuttava kokemus.

Meidän perheessämme imetys nousi myös mittaamattomaan arvoon, kun yksi lapsistamme joutui hieman alle vuoden ikäisenä useamman kerran tulehdustilan takia sairaalaan.

Tuolloin hän suostui syömään vain rintaa ja äidinmaito suojelikin häntä kuivumiselta ja nenä-maha-ruokinnalta.

Sairaalassa kipeää lasta imettäessäni olin kiitollinen, kun pystyin tekemään jotain konkreettista pienen ja hauraan rakkaani hyväksi.

Eräällä tällaisella sairaalakäynnillä imetin odotusaulassa korkeasta kuumeesta kärsivää vauvaani. En mielelläni imettänyt julkisella paikalla, mutta siinä tapauksessa en edes miettinyt asiaa. Olin huolissani ja peloissani.

Näin jo kaukaa, että eräs vanhempi mies oli tulossa meitä kohti. Varauduin mielessäni siihen, jos hän aikoisi sanoa julki-imetyksestä jotain ikävää.

Sen sijaan hän istui hieman kauemmas meitä vastapäätä ja sanoi minulle: ”Teet tärkeää ja hienoa työtä.”

Vieläkin tuo muisto nostattaa liikutuksen kyyneleet silmiini. Siinä me, kaksi aika erilaista ihmistä, juttelimme hetken elämästä.

Hän kertoi jo edesmenneestä vaimostaan, joka oli myös imettänyt pitkään. Hän kertoi myös kahdesta tyttärestään, joita hän rakasti kovin. Minä kerroin vauvastani, joka oli kipeä.

Ja koko sen ajan vauvani oli rinnallani, kunnes lääkäri kutsui meidät huoneeseensa.

Tuo tuntematon herrasmies ei tiedäkään, kuinka valtava valonsäde hän oli siihen synkkyyteen. Hän loi minuun uskoa, että kaikki kääntyy paremmaksi. Ja niin tapahtuikin.

Annika Kangasmaa

Kirjoittaja on tuntemattomalle herrasmiehelle kiitollinen äiti, joka haluaa toivottaa kaikille hyvää imetysviikkoa 4.–10. lokakuuta.