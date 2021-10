”Tästä on puhuttu ennenkin.” ”Juuri näin, mutta mitään ei vaan tapahdu”. Näitä olen nyt muutaman kuukauden kuunnellut.

Muutaman vuoden breikki politiikasta on avartanut ja paluu herättänyt. Me poliittiset päättäjät olemme nössöjä. Elinkeinoelämässä näin ei ole varaa toimia.

Hienoa, että ongelmat on havaittu, mutta on päättäjien olemattomuutta, että korjausliikkeitä ei ole tapahtunut. Ongelmiin pitää tarttua, tutkia, tehdä johtopäätökset ja ryhtyä toimeen. Siis ryhtyä toimeen!

Työskentely yrityksen hallituksen ja kaupunginhallituksen välillä on erilaista. Välttämättä eron ei tarvitsisi olla kuitenkaan yöhön ja päivään verrattava. Puhutaan päätöksentekokulttuurista.

Porissa laahataan. Kaupunginhallituksessa on epäilemättä ”puhuttu ennenkin”, mutta päätösten jalkautus on jäänyt tekemättä. Tämä ei ole virkamiesten tai henkilöstön vika, ongelma on johtamisessa – ehkä johtamisjärjestelmässä.

En voi ymmärtää, että kaupunkia tosiasiassa johtavan kaupunginhallituksen yksimielisetkään näkemykset eivät ulotu kentälle. Tähän on saatava korjaus.

Yritysmaailmassa hallitus vaihtuisi, jos omistajien mielipiteet eivät etene. Toimiva johto vaihtuisi, jos hallituksen linjauksia ei noudatettaisi. Jos yhteinen linja ei innosta, työntekijöillä olisi mahdollisuus vaihtaa kivemmalle työllistäjälle.

Porissa äänestäjät ovat toivoneet muutosta. Varmaan äänensävyissä sitä muutosta ovat kannattaneet kaikki. Äänensävy on yhtä tyhjän kanssa.

Teot ratkaisevat. On uskallettava tehdä päätöksiä. Myös sellaisia, joista kaikki eivät pidä. On myös uskallettava ottaa riskiä. Korttipelissäkään ei voi voittaa, jos kääntää kuppinsa heti, jos epäonnistuminen on mahdollista.

Uudessa Porin kaupunginhallituksessa on nähdäkseni henkeä myös tekemiseen. ”Juuri näin”- puheiden pitää johtaa johonkin. Olkoonkin, että hallitus on strateginen toimija, sen on huolehdittava siitä, että sen luomat linjaukset eivät jää pöytälaatikkoihin.

Nykyisin vaaleja on yhtä mittaa. Kuten politiikassa yleensä, vaalien alla on kiusaus olla tekemättä mitään – paitsi jakaa lupauksia. Tämän voisi unohtaa.

Ystäväni Osmo Soininvaara päätti aikanaan, ettei viitsi enää teeskennellä vaaleja varten ja alkoi puhua totuuksia. Hän oletti, ettei siis mitenkään voi tulla valituksi; sai kuitenkin äänivyöryn.

Totuuksia voisi alkaa puhua myös Porissa – ja toimia sen mukaan. Äänestäjät ovat viisaampia kuin moni poliitikko olettaa.

Sampsa Kataja

Kirjoittaja on porilainen asianajaja.