Pori on satamakaupunki – teolliset intressit ja luonto voidaan nykymaailmassa sovittaa hyvin yhteen

Satamakaupunki – niin minulle koulussa maantiedon tunnilla Poriin liittyen aikanaan opetettiin. Sataman silhuetti Mäntyluodossa piirtyy Reposaaren maantieltä ohikulkijan silmiin.

Näkymä on viime vuosikymmeninä melkoisesti muuttunut, ja nykyisin käytännössä kaikki isommat alukset kiinnittyvät lähinnä avomerta oleviin Kallonlahden laitureihin. Lähempänä maantietä ja telakka-aluetta sijaitsevat vanhemmat laiturit ovat vähäisemmällä käytöllä. Aika ja meri ovat pinnan alla syöneet laiturirakenteita ja syväys käynyt osalle laivoista pieneksi, eikä näiden laitureiden perusrakenteita ole enää järkevää suurilla investoinneilla kunnostaa.

Mäntyluodon oheen alkoi 1950-luvulla Tahkoluodon satamanosan rakentaminen, kun maantieyhteys Reposaareen valmistui. Tahkoluodosta on muodostunut profiililtaan erilainen satama kuin mitä Mäntyluoto on. Se palvelee tänä päivänä esimerkiksi monenlaista nesteliikennettä ja Venäjältä rautateitse tapahtuvia transitokuljetuksia.

Hiljakkoin valmistunut radan sähköistäminen satama-alueen sisälle saakka on merkittävästi parantanut Tahkoluodon kilpailukykyä. Toivottavaa olisi saada nykyistä jatkuvasti kasvussa olevaa raskasta liikennettä osittain siirrettyä kumipyöriltä kiskoille.

Kustannustehokkuus ja kilpailukyky ovat satamayhtiön toiminnassa keskeisiä tekijöitä, kuten millä tahansa muullakin osakeyhtiöllä.

Satamayhtiön ensisijaisena tehtävänä on pitää puitteet kunnossa, jotta satamassa on toimijoilla hyvät edellytykset harjoittaa ja kehittää liiketoimintaansa. Kokonaisuutena yhtälö on haastava ja sitä ratkotaan hyvässä yhteistyössä niin sataman aitojen sisäpuolella kuin niiden ulkopuolella yhdessä lukuisten sidosryhmien kesken.

Tällä hetkellä käynnissä on isot laiturihankkeet sekä Mäntyluodossa että Tahkoluodossa.

Mäntyluodon Kallonlahdella rakennetaan uutta laituria nykyliikenteen kasvaviin tarpeisiin. Uuden laiturin ja siihen liittyvien maanpäällisten uudisrakenteiden myötä myös ympäristönäkökulman huomiointi edelleen paranee, sillä merkittävässä roolissa olevan rikasteliikenteen käsittelymenetelmät satamassa muokataan entistä suljetummiksi.

Tahkoluodossa puolestaan uudistetaan nesteliikenteen laituri, jonka laiturirakenteet ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Tässä suurin motiivi on selkeästi ympäristölähtöinen, sillä ympäristöturvallisuus paranee huomattavasti. Molemmat näistä hankkeista ovat käytännössä välttämättömiä toteuttaa.

Porin Satama haluaa olla omalta osaltaan tukemassa kiertotalouden kehitystä. Kiertotalouden tarkoitus on materiaalien mahdollisimman tehokas käyttö tuotteen elinkaaren aikana, jotta varsinaisen jätteen määrää pystytään vähentämään. Näin säästetään ympäristöä ja luonnonvaroja.

Porin satamassa toimii useampi tätä toimintaa harjoittava yritys. Toiminta on tietenkin asianmukaisten lupien puitteissa tapahtuvaa. Satamalle tämä on liiketoimintaa tilojen vuokrauksen ja meriliikenteen muodossa.

Satama kantaa huolta myös maaliikenteen turvallisuudesta ja huoltovarmuuden ylläpidosta vaikutusalueellaan.

Raskaan liikenteen lisääntymisen myötä on jälleen noussut keskusteluihin kevyen liikenteen väylän rakentaminen koko matkalle Kaanaasta Reposaareen. Paitsi kevyen liikenteen turvallisuuden vuoksi, tämä on erittäin tärkeä hanke Tahkoluodon ja Reposaaren huoltovarmuuden takaamiseksi.

Nykyisellään ei ole olemassa minkäänlaista varaväylää, mikäli Reposaareen maantie katkeaa vaikkapa raskaan liikenteen onnettomuuden vuoksi osuudella ennen Tahkoluodon risteystä. Tällöin eivät pahimmassa tapauksessa läpi pääse hälytysajoneuvotkaan.

Koko Meri-Porin alueen vetovoimaa pyritään nykyisin lisäämään monen eri tahon yhteistyöllä. Yhteistyötä tehdään muun muassa Porin kaupungin, Kauppakamarin, Satakuntaliiton ja Porin Sataman kesken, lupaviranomaiset tietysti mukaan lukien.

Täällä on ainutlaatuiset edellytykset luoda uutta niin virkistyskäytön kuin teollisuudenkin tarpeisiin, ympäristöasiat hyvällä yhteistyöllä huomioiden. Virkistys ja teollisuus eivät ole toisiaan pois sulkevia asioita.

Porin satama on maakunnalle ja läntiselle Suomelle strategisesti tärkeä sijaitessaan oivallisessa paikassa porttina hyvien maayhteyksien ja avoimen meren välillä - tämä maakunnassa varsin laajasti tiedostetaan.

Porissa pitää uskaltaa investoida tämän päivän vaatimukset täyttävään satamaan, ja kaupungin tuki satamalle onkin mielestäni hyvällä tasolla. Pori on satamakaupunki nyt ja tulee olemaan sitä jatkossakin.

Lohi on Kokemäenjoella palannut koskikalastajien iloksi ja merikotkia liihottaa Meri-Porin yllä. Teolliset intressit ja luonto voidaan nykymaailmassa sovittaa hyvin yhteen, kunhan suhtaudutaan eri näkökulmiin lähtökohtaisesti myönteisesti ja tehdään yhteistyötä.

Positiivisella asenteella ja kannustamalla asiat kulkevat oikeaan suuntaan, myös taloudellisesti.

Vesa Mäkilä

toimitusjohtaja

Porin Satama Oy