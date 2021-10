Olen turhamainen himoshoppaaja, jonka mielestä ostolakkoilu ja eettisyys ovat etuoikeutettujen puuhaa

Tuhlaan rahaa. Ostan vaatteita mieleni mukaan. Olen onnekkaassa asemassa. Minun ei tarvitse laskea jokaista euroa.

Olen myös realisti. Tiedän, mitä tarkoittaa, kun rahaa ei ole. Ymmärrän, että jonain päivänä lapsuudesta tuttu niukkuus voi olla taas todellisuutta.

Raha on jännä juttu. Sitä pitäisi olla, mutta sitä ei saisi olla. Koskaan sitä ei ole tarpeeksi. Jos jollakulla menee hyvin, niin tokaistaan, että helppo sun on sanoa, kun sulla on rahaa. Samalla unohtuu yksi keskeinen seikka: Yllättävän monella meistä on rahaa, mitä sillä sitten määrällisesti tarkoitetaankaan. Kyse on osin tavasta elää ja kuluttaa. Kyse on valinnoista.

Jos satsaa esimerkiksi hintavaan harrastukseen, niin välttämättä ei ole varaa etelänmatkaan. Jos haluaa panostaa uuteen asuntoon tai remonttiin, niin jostain se on maksettava. Rahan kulutuksen kohdistaminen on kompromisseja. Se minkä verran jonnekin laitat, on jostakin muualta pois.

Tuhlaaminen on pahe, säästäminen ei. Tuhlaamista pitää selittää, säästämistä ei. Ennen koronaa kävimme tyttäreni kanssa kolme kertaa parin vuoden sisällä New Yorkissa. Ihmiset kyselivät, mitä nähtävyyksiä olemme kolunneet. Vakiovastaukseni oli, että muutaman pakollisen.

”No mitä ihmettä te sitten siellä teitte?”

”Shoppailtiin!”

Shoppailu on turhamaista, myönnän. Samoin on turhamaista myös ostolakko. Vain etuoikeutetuilla ihmisillä on mahdollisuus tehdä vapaaehtoinen päätös olla ostamatta mitään, sillä heillä on jo niin paljon.

Heillä on myös muita parempi mahdollisuus tehdä eettisiä eli yleensä hintavampia valintoja kulutushankinnoissaan.

Eettisyys on himoshoppaajan kirosana. Ilmastomuutos kolkuttaa tuhlaajankin mielessä, ja hiljalleen myös näkyy käytännön teoissa.

Vaikka alussa rehentelin, niin myönnän nöyrästi, että en osta enää niin paljon kuin ennen. Huomaan yhä useammin valitsevani tuotteita, joilla on pidempi elinkaari.

Ärsyttävintä eettisyyden ajattelussa on se, että koen sen turhauttavaksi.

Olen tehnyt pienen taipumisen ympäristön aiheuttaman näkymättömän ja äänettömän paineen alla. Koen, että pitää olla huolissaan ja tehdä jotain.

Samalla suurin osa minusta kapinoi, koska koen omat pienet tekoni täysin hyödyttömiksi.

Kuuliaisen kansalaisen tapaan olen silti valveutunut ja kehityskelpoinen.

Samalla jatkan kapinaa ja lennän Atlantin toiselle puolelle heti kuin vain on mahdollista, ikävä kyllä varsin hyvällä omatunnolla, ainakin vielä.

Kirjoittaja on kehityspäällikkö, joka osti tänä vuonna ensimmäisen kerran Satakunnassa valmistetun vaatteen.