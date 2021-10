Satakunta pitää saada mukaan merenkulun tiukentuvaan ympäristösääntelyyn – maakunnassa on vahvaa alan osaamista

Merenkulun ympäristösäännökset kehittyvät koko ajan ja niihin vastaaminen edellyttää uusien ratkaisuiden kehittämistä, koska nykyiset eivät ole riittäviä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tämä koskee erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, mutta myös muita ilmaan ja veteen päätyviä päästöjä säännellään yhä tarkemmin. Lisäksi viranomaiset tarvitsevat uudenlaisia valvontatyökaluja sääntöjen noudattamisen varmistamiseen.

Tulevaisuudessa merikuljetusten hinnat nousevat uusien kalliimpien käyttövoimien takia. Varustamot siirtävät kustannukset rahdinantajille, ja lopulta ne siirtyvät tuotteiden hintoihin, eli me kuluttajat viime kädessä maksamme.

Tosin useinkaan kuljetuksen osuus ei tuotteen hinnassa ole suuri. Toisaalta liiketoimintamahdollisuudet globaaleilla markkinoilla ovat suuret hyvien (osa)ratkaisuiden kehittäjille ja kotimaassa tuotetun energian osuus kasvaa.

Satakunnassa on lähes sata meriklusteriin luettavaa yritystä ja potentiaalia olla laivanrakennuksen kansainvälisen cleantechin kärjessä. Alalla on myös pitkä, 1950-luvulta alkava historia, ja käytännössä kaikki merenkulun suuret innovaatiot, kuten jäänmurtajat, on tehty Suomessa.

Merkityksellisin nyt neuvottelujen alla olevista kansainvälisistä sääntelyistä on IMO:n ja EU:n tavoite tehdä laivaliikenteestä ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Tavoitteen saavuttaminen merenkulussa on kuitenkin haastavaa, koska vähäpäästöisiä teknologioita ei ole markkinoilla, alusten elinkaari on pitkä, tankkausvälineistöön ja infrastruktuuriin tarvitaan investointeja ja kansainvälinen kilpailu on kovaa. Myös muu laivaliikenteen ympäristösääntely edellyttää cleantech-ratkaisuja.

Typpipäästöjen ja vieraslajien sääntelystä on jo sovittu. Pienhiukkaspäästöjä, metaania ja laivojen vedenalaista melua todennäköisesti säännellään jatkossa. Sääntelyn myötä avautuu paljon mahdollisuuksia sekä uusille synteettisille polttoaineille että laitteille ja toimintatavoille, joilla vähennetään päästöjä.

Laivaliikenteen päästöjen vähentämiseen liittyy myös akkuteknologian kehitys, tuulivoima, bioenergian kehitys, kiertotalous ja vetyteknologia. Satakunnassa on ainakin jollakin tasolla esimerkkejä näistä kaikista, uusimpana P2X, joka aikoo aloittaa vihreä vedyn tuotannon Harjavallassa.

Laivanrakennuksen ja -liikenteen ympäristöinvestointeihin cleantech-ratkaisuja tuottavien yritysten kilpailukyky perustuu siihen, että niillä on selkeä käsitys sääntelyn yksityiskohdista, toimeenpanosta sekä erityyppisistä haasteista, joita cleantech-ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa kohdataan.

Erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tai yrityksillä, jotka eivät ole aiemmin toimineet meriteollisuudessa, ei aina ole riittävästi tätä tietoa.

Meillä Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa on pitkä kokemus ja hyvät kansainväliset verkostot tällä alalla ja haluamme omalta osaltamme vauhdittaa tätä kehitystä erityisesti Satakunnassa MERI-CLEANTECH-hankkeen avulla.

Nyt tarvitaan yhteistyötä, innovatiivista ajattelua ja rohkeita rajat ylittäviä kokeiluita, niin saamme Satakuntaan uutta työtä ja toimintaa.

Sari Repka

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa Porin yliopistokeskuksessa.