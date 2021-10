Kuolinpesän asioiden nopea hoituminen on kaikkien etu

Satu Hassi nosti Iltalehden haastattelussa (22.9.2021) esiin tärkeän aiheen kuolinpesän asioiden hoitamisen byrokraattisuudesta. Hassi koki asioiden hoidon isänsä ja puolisonsa kuoleman jälkeen hyvin haastavaksi erityisesti pankeissa ja vakuutusyhtiöissä.

Tunnistamme kuolinpesän asioiden hoidon hankaluuden myös pankissa. Kuolinpesän asioiden hoitaminen tulee suurimmalle osalle ihmisistä eteen vain muutaman kerran elämässä ja vieläpä poikkeuksellisen raskaassa elämäntilanteessa.

Lähtökohtatilanteessa kuolleella henkilöllä on saattanut olla asiointia useassa pankissa ja vakuutusyhtiössä. Lisäksi omaisten täytyy irtisanoa erinäisiä vainajan elinaikanaan sitomia sopimuksia, kuten puhelin- ja nettiliittymiä.

Vainajan käytännön asioita hoitaa kuolinpesä, jonka osakkaat määräytyvät pääsääntöisesti sukulaisuuden, testamentin tai avio-oikeuden perusteella. Kuolinpesän osakkaat hallinnoivat kuolinpesää yhdessä. Osakkaat käyvät ilmi perukirjasta, joka pitää laatia kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Pankkien tulee kuolinpesän osakkaiden suojaksi varmistua siitä, että talletettuja varoja ja niihin liittyviä tietoja annetaan vain siihen oikeutetuille. Mikäli perukirjan osakasluetteloa ei ole vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa, tulee jokaisen yrityksen tarkistaa, että osakkaat on merkitty perukirjaan oikein. Tämä selviää tarkastamalla perukirjan lisäksi muun muassa sukuselvitys, mahdolliset perinnöstä luopumiset, testamentti ja testamentin tiedoksisaannit.

Jos vainaja on leski, täytyy tarkistaa, että asiakirjat ovat kunnossa myös aiemmin kuolleen puolison osalta. Oma lukunsa ovat kuolinpesät, joissa on edunvalvottavia tai vainaja on asunut elämänsä aikana ulkomailla.

Asiakirjojen tarkistus vaatii aikaa ja asiantuntemusta, minkä vuoksi useimmat pankit ja vakuutusyhtiöt ovat keskittäneet tarkastuksen omiin yksikköihinsä.

Kokemuksesta voin todeta, että valitettavan usein pankkiin toimitetuissa perukirjoissa on puutteita ja lisäselvityksiä joudutaan pyytämään. Välillä käy myös niin, että eri yritykset tulkitsevat lakia eri tavoin ja saattavat vaatia asiakirjoja, joita ei välttämättä tarvittaisi. Tämä pitkittää asioiden käsittelyä, lisää työmäärää yrityksissä sekä aiheuttaa mielipahaa asiakkaille.

Jokaisella yrityksellä, jonka kanssa kuolinpesä joutuu asioimaan, on yleensä omat valtakirjapohjansa. Valtakirjalla osakkaat voivat valtuuttaa yhden osakkaista hoitamaan kuolinpesän asioita.

Hassi esittää haastattelussa (IL 22.9.2021) idean yleisvaltakirjasta, joka kävisi kaikkiin yrityksiin ja viranomaisiin. Tämä on mielestäni hyvä ja toteuttamiskelpoinen idea. Yleisvaltakirja voisi toimia, kunhan siinä on riittävän tarkasti yksilöity asiat, joita valtuutettu saa valtakirjalla hoitaa.

Valtakirjan sisällöstä tulisi sopia yhteistyössä pankkien, vakuutusyhtiöiden, Finanssivalvonnan sekä Verohallinnon kanssa.

Sen lisäksi, että yrityksillä on vielä parantamisen varaa kuolinpesän asioiden käsittelyssä, on omaisilla itselläänkin mahdollisuus vaikuttaa kuolinpesäasioiden sujuvuuteen. Osakkaat voivat pyytää perukirjan osakasluettelon vahvistamista Digi- ja väestötietovirastosta (DVV).

DVV:n vahvistama perukirja nauttii julkista luotettavuutta, joten yritykset voivat lähtökohtaisesti luottaa osakasluettelon oikeellisuuteen. Osakasluettelon vahvistaminen ei ole pakollista, joten moni jättää sen tekemättä.

DVV:n viime vuosina pahentuneet ruuhkat ovat osaltaan vähentäneet vahvistettujen perukirjojen määrää. Ruuhkat ovat kuitenkin viime aikoina helpottuneet, ja perukirjan saa vahvistettua noin kuukaudessa.

Lisäksi perukirja kannattaisi aina laadituttaa lakimiehellä. Perillisten oikeusturvan kannalta olisi perusteltua, että perukirja on laadittu asianmukaisesti ja samassa yhteydessä asiantuntija on kertonut myös verotuksesta sekä mahdollisesta osituksesta ja perinnönjaosta. Oikein laadittu perukirja helpottaa asioiden hoitoa ja vähentää ikäviä yllätyksiä.

Länsi-Suomen Osuuspankilla on yli kymmenen hengen paikallinen lakitiimi hoitamassa perhe- ja jäämistöoikeudellisia asioita sekä avustamassa asiakkaitamme ja henkilökuntaamme. Tämän lisäksi käytettävissämme on OP Ryhmän lainopillinen apu.

Tästä huolimatta meidänkin asiakkaat aika ajoin kokevat kuolinpesän asioiden hoidon haastavaksi. Kaikkea byrokratiaa kuolinpesän asioiden hoidosta ei saada poistettua, mutta uskon, että erityisesti tietämyksen lisäämisellä sekä yritysten ja viranomaisten yhteistyöllä voimme parantaa kuolinpesän asioiden hoitamisen sujuvuutta.

Kuolinpesän asioiden sujuva hoituminen on niin omaisten kuin yritystenkin etu.

Heidi Widbom

asiakkuusjohtaja, OTM, KTK

Länsi-Suomen Osuuspankki