Tuomo Hurme arvostelee Eeva Kallin metsätalouskannanottoja: ”Yksisilmäisiä metsätavoitteita”

Reetta Hulmi asetti kirjoituksessaan (SK 4.9.) kansanedustaja Eeva Kallin metsätalouteen liittyvät kuvitelmat ja mutu-tuntumat (SK 28.8.) niille kuuluvaan arvoon. Koska kyse on metsäluontomme kannalta elintärkeästä asiasta, keskustelua pitää jatkaa.

”Emme siis voi yksisilmäisesti edistää vain yhtä tavoitetta, esimerkiksi monimuotoisuutta”, Eeva Kalli kirjoitti. Ala-arvoinen kannanotto.

On huolestuttavaa, ellei kansanedustaja tiedosta, että metsätalous on meillä vuosikymmeniä ollut niin tehokasta ja pinta-alallisesti kaiken kattavaa, ettei Etelä-Suomesta löydy koskematonta luonnonmetsää kuin parista pienialaisesta kansallis- ja luonnonpuistosta. Etelän metsäalasta on suojeltuna pari kolme prosenttia, eikä siitä ole kuin osa ikimetsäksi luokiteltavaa.

Kuten Reetta Hulmi huomauttaa, yli 800 metsien lajia arvioidaan uhanalaisiksi. Metsätalouden aiheuttama mullistus on ollut lajistollemme murskaava.

Jos siis puhutaan yhden tavoitteen yksisilmäisestä edistämisestä, parempaa esimerkkiä sellaisesta ei tässä yhteydessä voi löytää kuin Suomessa harjoitettu metsätalous.

Eeva Kallin mielestä metsänomistajilla on paras tuntemus metsiensä kunnosta ja niiden tarvitsemista toimista. Varmaan, jos mietitään, paljonko euroja metsäpalsta tuottaa omistajalleen.

Ikävä kyllä siitä eliölajiston kirjosta, jolle metsä on välttämätön elinympäristö ja koti, omistajien tiedot ovat kovin puutteelliset. Etenkään hyönteiset eivät sisälly metsänomistajien harrastuspiiriin. Niiden osalta tuntemus on erikoistuneilla tutkijoilla, joiden selvitysten pohjalta meillä on luotettava kuva metsäluontomme alennustilasta.

Niin kauan kuin Suomen kansa tarvitsee puunjalostuslaitoksensa, energiansa ja nykyiseen mittakaavaan nostetun elintasonsa, metsävarojemme laaja hyväksikäyttö on väistämätöntä. Esimerkin ihmisen kyltymättömästä ahneudesta tarjosi äskettäin Kuusamossa paljastunut tuhansien ikikelokuutioiden päätyminen energiapuupinoon.

Eeva Kallin kaltaiset talouskasvu-uskovaiset kansanedustajat äänestäjineen vievät surutta elinmahdollisuudet lukemattomilta eläimiltä ja kasveilta. Valistunut älymystö toivoo, että tulisimme vähemmällä toimeen ja soisimme puolustuskyvyttömille eliöillekin olemassaolon oikeuden.

Näiden näkemysten välillä ei ole kompromissia. Molemmat eivät mahdu samaan maailmaan.

Tuomo Hurme

Kirjoittaja on Euran Honkilahdella asuva luonnonystävä, luontovalokuvaaja ja eläköitynyt toimittaja.