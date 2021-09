Vallankaappauksen uhkakuvat – Donald Trump horjuttaa yhä amerikkalaisen demokratian peruspilareita

Yhdysvallat on perustuslaillisen kriisin partaalla. Seuraavan neljän vuoden aikana liittovaltion yhtenäisyys rapautuu edelleen. Samalla väkivallan ja levottomuuksien riski kasvaa. Donald Trump horjuttaa yhä amerikkalaisen demokratian peruspilareita.

Trumpista tulee republikaanien ehdokas vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Vain terveysongelmat voivat estää hänen paluunsa. Toiveet siitä, että Trumpin vaikutusvalta olisi hiipumassa, ovat osoittautuneet illuusioiksi.

Historioitsija Robert Kagan maalaa USA:n lähitulevaisuudesta näin synkän kuvan The Washington Postin (23.9.) mielipidekirjoituksessaan.

Tällaisia trumpismin vastaisia tykityksiä saa lukea usein itärannikon liberaalien sanomalehtien kolumnisivuilta. Kaganin essee kuitenkin eroaa niistä perusteellisilla argumenteillaan. Siinä puhuu puolueeseensa pettynyt ex-republikaani.

Kaganin mukaan Trump on tarjonnut vastauksen miljoonien amerikkalaisten tuntemiin pelkoihin ja kaunoihin. Heille hän on messiaaninen hahmo. Suurin osa heistä on tavallisia amerikkalaisia, joita trumpismi on voimaannuttanut.

Kagan väittää, että Trumpin ja hänen kannattajiensa välinen side on vahvempi kuin missään poliittisessa liikkeessä USA:n historiassa. Trumpin uhriutuminen vahvistaa heidän uhriutumistaan.

Trumpin virkasyytettä kannattaneet republikaanit on ajettu sivuraiteelle. Kagan kutsuu republikaanista puoluetta zombie-puolueeksi. Se on masinoitu palvelemaan Trumpin valtapyyteitä.

Trump ei ole tunnustanut vaalitappiotaan. Katse on käännetty jo seuraaviin vaaleihin. Republikaanien kongressiedustajat valmistautuvat ensi vuoden välivaaleihin lietsomalla vilppiepäilyjä.

Demokraattien väitetty epärehellisyys ”oikeuttaa” republikaanien vaalimanipuloinnin. Osavaltiotasolla käydään nyt kiivasta kamppailua äänestysoikeuteen ja ääntenlaskuun liittyvän lainsäädännön muutoksista.

Republikaaniset vaalivirkailijat joutuivat viime vaaleissa painostuksen kohteeksi vaa’ankieliosavaltioissa. Trumpin tavoitteena on korvata heidät omilla uskotuillaan.

Vaalijärjestelmän kopelointi voi johtaa pattitilanteisiin, joissa tulos ei ratkea äänestyspaikoilla, vaan jälkikäteen kabineteissa. Vallankaappauksen uhka on Kaganin mukaan todellinen.

Kuinka uskottava tämä analyysi on?

Kagan on uuskonservatiivi, joka tuli aikanaan tunnetuksi Irakin sodan kannattajana. Trumpin kannattajille Kagan on tietysti vain yksi valtaeliitin edustaja.

Helmikuussa 2016 Kagan kutsui Trumpia republikaanien luomaksi ”Frankensteinin hirviöksi”, joka tulisi valtaamaan republikaanisen puolueen. Ei se ennustus ihan pieleen mennyt.

Kimmo Ahonen

Kirjoittaja on projektipäällikkö ja filosofian tohtori Tampereen yliopistossa Porin yliopistokeskuksessa.