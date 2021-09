Tilaajille

Kävelevällä poliittisella muistomerkillä ja maisterisjätkälllä Timo Soinilla on yksi maantieteellinen pakkomielle. Kyseessä on läntisessä Suomessa sijaitseva Selkämeren huuhtoma rannikkomaakunta nimeltä Satakunta. Ex-ulkoministeri on nimittäin omistanut viimeisimmässä Yhden miehen enemmistö -kirjassaan kokonaisen luvun Satakunnalle. Luku on nimetty otsikolla Satakunta on Suomen Kongo.