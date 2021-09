Rohkeus ja merkityksellisyys strategian ytimessä

Porin kaupunginvaltuusto kuuli maanantaisessa kokouksessaan Porin kaupungin strategian uudistusprosessin askelmerkit. Strategiasta kannattaa kiinnostua, erityisesti nyt. Siihen kaupungin päätöksenteko nojaa, tai ainakin tulisi nojata, seuraavat vuodet.

Valmistelu pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ne luovat kehyksen, jossa luodaan kestävää tulevaisuutta niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ilmastonkin näkökulmasta.

Erityisen mielenkiintoisen uudesta strategiasta tekee kaupungin muuttuva rooli. Nyt laadittava strategia siis todella määrittää sen, millainen tulevaisuuden Pori on.

Muutoksen kynnyksellä tämä tehtävä ei ole helppo. Kunnan näkökulmasta sote-uudistukseen liittyy yhä paljon epävarmuustekijöitä, niin taloudellisia kuin toiminnallisiakin. Nyt on kuitenkin hetki, kun näiden epävarmuuksien yli on katsottava.

Rohkeutta tarvitaan. Rohkeutta sanoa ääneen, millainen tulevaisuuden Pori on. Rohkeutta myöntää, missä on menty metsään ja missä on jo onnistuttu. Ja rohkeutta lopulta tehdä päätökset – mihin panostetaan, mitä tulevaisuuden Pori tarvitsee ja mitä me haluamme olla.

Tämä rohkeus vaatii syntyäkseen yhteistyötä. Sille yhteistyölle haetaan Porissa pohjaa valtuustosopimuksesta.

Alku on näyttänyt lupaavalta. On kaikkien porilaisten etu, mitä sulavammin päätöksentekokoneisto toimii.

Strategian onnistumista ei mittaa mallikkainkaan luomisprosessi, vaan se, miten sitä lopulta toteutetaan. Kuitenkin valmistelussa luodaan edellytykset tavoitteiden toteutumiselle.

Mitä laajemmin strategian luomisessa osallistetaan porilaisia, sitä omemmiksi strategia ja sen yhteiset tavoitteet tulevat. Yhdessä tekeminen luo merkityksiä, joihin voi samastua, sitoutua ja joista parhaimmillaan voi jopa innostua.

Merkityksellisyys sitouttaa, ja sitoutuneisuus varmistaa visioiden todeksi tulemisen.

Porin nykyisen vision mukaan ”Porilainen pärjää. Aina.” Haluammeko jatkossakin vain pärjätä vai lähtisimmekö rohkeasti jopa voittamaan?

Kirjoittaja on porilainen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen (vihr).