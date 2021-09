Kaupunkikeskustaan rakentaminen ja uusinvestoinnit ovat Raumalla todellinen taito- ja taidelaji. Useat muutokset tai suunnitelmat ovat viime vuosina saaneet lisää vaikeuskerrointa.

Erityinen lukunsa on Vanha Rauma. Pohjoismaiden laajin yhtenäisenä säilynyt puukaupunkialue on ollut 30 vuotta Unescon maailmanperintökohde. Vuodesta 1981 puukaupunginosan rakentamista ja suojelua on ohjannut asemakaava sekä rakennuslupakäytäntö, jotka varmaan hakevat tiukkuudessaan vertaistaan. Suojeltavaa riittää, sillä noin 30 hehtaarin alueella on noin 600 rakennusta.

Vanhan Rauman suojeluasemakaavaan on valmisteltu joitakin vuosia uudistusta. Vuodesta 2016 alue on ollut rakennuskiellossa, jonka nojalla rakentamista tai rakennusten muutoksia säännellään yksityiskohtia myöten raskaimman jälkeen.

Kuluvalta vuodelta esimerkkejä ovat Riku Räsäsen elokuvateatterin Iso-Hannun salivalaisimet. Arvokkaiden valaisinten myynti antiikkihuutokaupassa pysähtyi suojeluesitykseen Varsinais-Suomen ely-keskukselle, joka on yksi rakennuskulttuurin suojeluviranomaisista. Prosessi on kesken.

Toinen, tuoreempi esimerkki on Kauppakadun varressa sijaitsevan Kauppakadun Polttlan talon kiinteistönomistajan poikkeusluvanhaku vuosikymmeniä paikallaan olleelle pienelle, noin 10 neliömetrin varastohuoneelle. Museovirasto ja ely-keskus esittivät sen purkamista ja varastohuoneen peittämien ikkunoiden ja julkisivunosan palauttamista esiin.

Liikerakennuskokonaisuudessa on menneinä vuosikymmeninä tehty voimakkaita muutoksia, muun muassa yhdistämällä kaksi rakennusta yhtenäiseksi liiketilaksi ja täydennysrakentamalla sisäpihalle laajennusosa.

Kiinteistönomistaja veti lupahakemuksensa pois käsittelystä, koska katsoo rakennelmien tulleen hyväksytyksi vuonna 2002 rakennusvalvontaviranomaisen toimittamassa loppukatselmuksessa. Lupatilanteen selvittely on keskeneräinen.

Rauman kaupunki sen sijaan itse etenee rakennushankkeissaan Vanhassa Raumassa mutkattomammin. Kaupunki kertoi lehdistötiedotteella Vanhan Raatihuoneen restauroinnin suunnittelusta ja ilmoitti sen yhtenä osana olevan noin 100 neliömetrin huoltorakennuksen rakentaminen raatihuoneen pihaan.

Vuonna 1776 valmistunut raatihuone on Vanhan Rauman rakennusten kruununjalokivi. On mielenkiintoista seurata, millainen rakennus sen naapuriksi suunnitellaan ja hyväksytään, ja millaisen hyväksymismenettelyn tuloksena. Linja on tiukka, jos se vedetään elokuvateatterin valaisinten ja Polttlan talon varastohuoneen kautta.

Uudemman Rauman puolella rakentaminen ei ole sielläkään helppoa, sillä Vanhan Rauman ympärillä on asemakaavassa säädetty suojavyöhyke. Se velvoittaa arvioimaan rakentamisen vaikutuksia maailmanperintökohteeseen.

Tästä on seurannut jo yli vuosikymmenen jatkunut vääntö Kanalinrannan kauppakeskuksen rakentamisesta. Se jatkuu edelleen. Unescon maailmanperintökeskus on puuttunut kriittisellä kirjelmällä jo rakennusluvan saaneeseen rakennushankkeeseen. Koska kyse on valtiotason sopimuksesta, on Suomen vastattava siihen ministeriötason selvityksellä.

Kun linjan vetää näiden esimerkkien kautta, alkaa Rauman kaupunkikeskustaan investoiminen olla kokolailla mahdotonta. Säädöksiä ja valitusmahdollisuuksia on loputtomiin.

Uusin vääntökohde on Seminaarinmäen asemakaava. Osa vanhoista, yliopiston käytöstä jääneistä rakennuksista aiotaan muuttaa asuinkäyttöön.

Kivestävin kohta on kuitenkin kaavaehdotuksessa osoitettu uusi asuinkerrostalotontti Seminaarinkadun ja Satamakadun kulmaukseen. Se korvaisi 1960-luvun laatikkorakentamista edustavan ruokalarakennuksen, joka on ollut vuosia pois käytöstä. Valituksia on tästäkin ennustettavissa, sillä Seminaarinmäelle rakentaminen on hyvin herkkä aihe.

Johtopäätös on, että osa raumalaisista on sitä mieltä, että kaupunkikeskusta on tullut valmiiksi rakennetuksi, eikä muutoksia tai investointeja kaivata.