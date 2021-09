Kuntataloudet kuntoon lasten oikeuksia polkemalla?

Suomessa on nyt saman verran kouluja kuin vuonna 1902. Alakoulujen lakkauttamisvauhti on ollut huimaa: 1990-luvun alusta lähtien alakouluja on lakkautettu sadan koulun vuosivauhdilla. Maaseutujen hiljeneminen on tietysti yksi lakkautusten määrää selittävä tekijä. Ei kuitenkaan siinä määrin, että se selittäisi lakkautuskohtalon, joka on kohdannut jo 93 prosenttia maaseutualueiden kouluista.

Peruskoulujen määrä on tippunut 30 vuodessa puoleen. Oppilaiden määrä ei kuitenkaan ole vähentynyt samaa vauhtia, vaan laskenut vain 8 prosenttia. Suuntana ovat olleet yhä suuremmat kouluyksiköt ja pidemmät koulumatkat. Kyläkoulun lakkauttaminen on suonenisku myös kylän elinkelpoisuudelle.

Mikäli koulut näyttäytyvät päättäjille turhina menoerinä, on kyse erittäin kapea-alaisesta päätösvalmistelusta. Kouluverkon supistamisen kustannussäästöt eivät näytä toteutuneen odotetusti, vaan perusopetuksen kustannukset ovat päinvastoin kasvaneet.

Koulujen lakkauttamisia olisikin syytä pohtia rahan sijaan lasten oikeuksien näkökulmasta. Lähikoulut, jos mitkä, edistävät lasten perustuslaillisia oikeuksia sivistykseen ja yhdenvertaisuuteen. Suomi on vuonna 1991 ratifioinut lapsen oikeuksien sopimuksen, jossa julistetaan lasten olevan oikeutettuja erityiseen huolenpitoon ja apuun.

Viranomaisten on kaikissa lasta koskevissa toimenpiteissään ja päätöksissään arvioitava niiden vaikutukset lapseen, otettava huomioon lapsen etu ja kuunneltava lasten mielipidettä. Tämän pitäisi olla itsestään selvää. Toimitaanko kunnissa kuitenkaan näin?

Kun kunnissa huomataan, että kyläkoulujen lakkauttaminen ei tuonutkaan kaivattua pelastusta kuntatalouteen, aletaan säästää koulukuljetuksista. Avin raportin mukaan kuljetusoikeuden piirissä olevien 1.–6.-luokkalaisten päivittäinen koulumatka odotuksineen kestää Satakunnassa 1–2,5 tuntia. Pitkät koulukuljetukset eivät edistä oppimista, vaan päinvastoin.

Nuorten ja lasten pahoinvointi ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti, eikä meillä ole riittävästi resursseja niiden korjaamiseen. Oppimistulokset ovat laskeneet ja lukutaito on heikentynyt.

En vedä suoraa yhtäläisyysmerkkiä asioiden välille, mutta en uskalla ummistaa silmiäni siltäkään, etteikö järjettömällä halulla lakkauttaa elinkelpoisia ja oppilaan kannalta turvallisia kyläkouluja olisi yhteyttä lasten oppimistuloksiin ja hyvinvointiin.

Syrjäytyminen on koko elämän arvoinen yksilölle, mutta kallis myös yhteiskunnalle. Yksi hoitovuorokausi lasten ja nuorten psykiatrisella osastolla maksaa 720 euroa ja vuosi hoitokodissa 100 000 euroa. Yhtä syrjäytynyttä lasta tai nuorta kohti yhteiskunnan välittömät kulut hoitoineen ja lääkkeineen voivat olla yli miljoona euroa.

Pitäisikö meidän kuitenkin mennä lapsen etu, eikä raha, edellä? Mielestäni pitäisi.

Tässä kirjoituksessa olen käyttänyt opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtolan aineistoa.

Kirjoittaja on nakkilalainen kansanedustaja (vas).