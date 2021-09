Uudella kaupunginvaltuustolla työntäyteinen syksy

Valtuustotyöskentely uusien päättäjien johdolla on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Porissa valtuusto uusiutui merkittävästi ja 59 valtuutetusta on uusia peräti 24.

Syksy onkin Porissa käynnistynyt jo valtuutettujen koulutusrupeamalla. Perehdytys on tärkeä vaihe valtuustotyöskentelyn aloittamisessa ja se on tarpeellista ihan jokaiselle valtuutetulle. On tärkeää taustoittaa asiakokonaisuuksia, sillä se helpottaa asioiden haltuun ottamista ja jouhevoittaa päätöksentekoa.

Myös valtuustotyöskentelyä pitää voida uudistaa. Porissa otetaankin käyttöön valtuuston kokouksien yhteydessä pidettävät tiiviit tietoiskut eri aihekokonaisuuksista. Erilaiset iltakoulut laajojen asioiden käsittelyissä tulevat varmasti tarpeeseen kauden aikana.

Taustatilaisuuksia järjestetään jatkossa myös medialle. Lisäksi viranhaltijat ovat aina valtuustoryhmien käytettävissä ja auttavat ryhmiä tiedonhaussa.

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat pohtivat Porin tulevaisuutta Porin nuorkauppakamarin ja kaupungin yhteisessä tulevaisuusfoorumissa lokakuussa. Se on hyvä lähtölaukaus kaupungin strategiatyön valmistelulle.

Porin visiossa todetaan, että "porilainen pärjää – aina."

Pohdittavaa meillä onkin siinä, miten pidämme porilaiset tyytyväisinä, jotta he haluavat olla porilaisia nyt ja aina. Tämä edellyttää sitä kuuluisaa pitovoimaa. Hyvä elinympäristö ja toimiva sekä ketterä palvelurakenne ovat tärkeitä. Kun kaupunkilainen tarvitsee palveluita, ne pitää olla mutkattomasti saatavilla.

Oma lukunsa on vetovoima. Visiossamme mainitaan myös, että Pori kasvaa kestävästi ja verkottuu vahvasti. Tarvitaan vetovoimaa yrityksille. Tässä Honkaluodon ja koko lentokenttäalueen kehittäminen on tärkeä kokonaisuus. Edellytyksenä on, että pystymme ketterästi tarjoamaan yrityksille tontteja ja tiloja.

Raideliikenne ja muut sujuviin liikenneyhteyksiin liittyvät asiat ovat Porin kehityksen edellytys, kirjoittaja arvioi.

Kasvu vaatii tuekseen hyviä liikenneyhteyksiä. Nyt onkin aika katsoa valtateiden 2 ja 11 suuntaan sekä raideliikenteen ja lentoliikenteen tulevaisuuteen. Kaikki tämä vaatii vahvaa verkostoitumista ja paikkansa ottamista Suomen kymmenenneksi suurimpana kaupunkina.

Porin yliopistokeskuksen ja korkeakoulutuksen kehittämiseen liittyvä selvitys tehtiin viime kaupunginhallituksen aloitteesta. Yliopistotasoinen koulutus ja vahva yliopistokeskus osana muuta korkeakouluverkkoa on hyvin tärkeää maakunnan kehittämisessä. Nyt on selvityksen jalkauttamisen aika.

Myös osaavasta työvoimasta on monessa yrityksessä pulaa. Ratkaisuja joustavien koulutusmallien löytämiseen yhdessä yritysten ja oppilaitosten kanssa on etsittävä.

Sote-uudistus on merkittävä. Nyt on keskityttävä siihen, että satakuntalaiset saavat uudella hyvinvointialueella parhaat ja oikea-aikaiset palvelut. Tässäkin Porin pitää profiloitua vahvana ja yhteistyökykyisenä maakunnan keskuskaupunkina.

Alkaneen valtuustokauden aikana yhteistyö ja yhdessä tekemisen merkitys korostuu. Isoja asiakokonaisuuksia ei viedä maaliin repimällä, vaan rakentamalla. Kipeitäkin päätöksiä on tiedossa, mutta yhteistyö ja avoimuus auttavat.

Porilaisuus on asenne, ja sitä meiltä löytyy.

Kirjoittaja on Porin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kok)