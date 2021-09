Etäopiskelun kova hinta

Ennen yliopiston aloittamista kuulin tarinoita muiden opiskeluajoilta. Noissa tarinoissa yliopistossa saatiin elinikäisiä ystäviä, rakastuttiin ja löydettiin oma paikka maailmasta. Minua onniteltiin opiskelupaikasta ja valmisteltiin elämään elämäni parasta aikaa. Kukaan ei kuitenkaan valmistanut minua jo toista lukuvuotta jatkuvaan etäopiskeluun ja sen mukanaan tuomaan pohjattomaan yksinäisyyteen.

Tavallisen opiskelijaelämän ja siihen kuuluvan sosiaalisen tivolin sijasta ensimmäisenä yliopistovuonna en ollut minuuttiakaan lähiopetuksessa, enkä saanut yhtäkään uutta ystävää. Odotuksien ja todellisuuden ero on niin musertava, että pelkästään sen ajatteleminen tekee surulliseksi.

Etäopiskelussa viikoista tulee pelkkää harmaata massaa ja elämästä katoaa rytmi. Ruutuaika paisuu epäinhimilliseksi, kun nökötän kotona tietokoneen ääressä kellon ympäri kirjoittamassa esseitä ja katsomassa luentotallenteita vuodelta 2019.

Laittoman monella kurssilla ei ole reaaliaikaisia etäluentoja, joten joskus kuluu viikkoja, jolloin kalenterissa ei ole mitään muuta kuin tehtävänpalautuksia. En voi puhua kenenkään kanssa verkkokurssin tehtävistä, koska en tiedä, kuka kurssia edes käy.

Lähes kaikki on itsenäistä ja yksinäistä. Pahinta on tunne, ettei kuulu mihinkään. Ei ole opiskelijayhteisöä, on vain minä, tietokone ja kasa tehtävien palautuspäivämääriä.

Etäopiskelu vie kaikki voimat, eikä se tue kenenkään oppimista.

Minua ei lohduta se, etten ole yksin tässä tilanteessa. Minua ei lohduta se, että tuhannet muutkin korkeakouluopiskelijat kärvistelevät kanssani.

Nyt ei puhuta vain niskajumeista ja motivaation puutteesta. Tilastot saavat minut voimaan pahoin: opiskelijoiden masennus- ja ahdistusoireet ovat korona-aikana lisääntyneet merkittävästi.

Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan jo viime syksynä 60 prosenttia opiskelijoista oli joko täysin uupuneita tai uupumisriskissä. Ongelmat ovat niin pahoiksi äityneitä, että ne jättävät moniin pysyvät arvet.

Se, että opiskelijat eivät saa lähiopetusta, mahdollistaa sen, että ihmiset käyvät elokuvissa, baareissa ja ulkomailla. Osa opiskelijoista on ollut jo puolitoista vuotta etäopetuksessa, ja olemme maksaneet siitä mielenterveydellämme.

Tuntuu siltä, että meidät opiskelijat on hylätty.

Kirjoittaja on siikaislainen opiskelija.