Oma yliopisto toisi ketteryyttä vastata alueen elinkeinoelämän tarpeisiin

Keskustelu Satakunnan ja Porin oman yliopiston ympärillä käy kiivaana. Näin pitääkin, uudenlaiset tuulet puhaltavat.

Satakunnan korkeakoulusäätiössä olemme pitäneet oman yliopiston perustamista tavoittelemisen arvoisena. Korkeakoulutuksen trendit ovat muuttuneet ja tulevat aina ajassa muuttumaan. Myös pieniä yliopistoja perustetaan ja niissä tehdään huippututkimusta ja annetaan laadukasta koulutusta. Poliittinen ilmapiiri elää ajassa.

Satakunnan väestöpohja yksin ei ehkä riitä oman yliopiston ylläpitoon. Yliopisto on kuitenkin vetovoimatekijä, joka on nykyisissäkin yliopistokaupungeissa kääntänyt väkiluvun kasvuun. Etäyhteyksien kehittyminen ja hyödyntäminen mahdollistavat laadukkaan tutkimuksen ja opetuksen fyysisistä etäisyyksistä riippumatta.

Oma yliopisto loisi alueen koulutuspolitiikkaan vakautta, mutta toisaalta mahdollistaisi aluelähtöisen ketteryyden alueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaksi.

Joka tapauksessa yliopistokeskusten roolia on selkeytettävä. Nykyinen malli, jossa yliopistokeskus on riippuvainen emoyliopistojen kulloisistakin ratkaisuista, on omiaan luomaan epävarmuutta. Lainsäädäntö ja rahoitus ratkaisevat.

Yliopistokeskuksille tulisi määritellä selkeämmät tehtävät ja antaa päätäntävaltaa tutkimus- ja koulutustoiminnan järjestämisessä alueen elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden tarpeet huomioiden.

Tehtäviin ja päätäntävaltaan tulisi liittää myös yliopistokeskusten parempi resurssointi ja rahoitus. Yliopistokeskuksen oman roolin vahvistaminen helpottaisi myös alueen muiden toimijoiden sitoutumista tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseen ja vapaaehtoiseen rahoittamiseen.

Aiempi säätiömme puheenjohtaja nosti kissan pöydälle, kiitos siitä. Nyt vaaditaan yhteistä tekemistä.

Kirjoittaja on Satakunnan korkeakoulusäätiön puheenjohtaja.