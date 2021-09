Budjettiriihestä tuli hyvinvointiriihi

Politiikassa pitäisi olla kyse ihmisten arjesta. Siitä, miten lapset pääsevät päiväkotiin ja kouluun. Miten vaikeuksien kohdatessa toimeentuloni turvataan? Ja onko minulle terveyden horjuessa tarjolla laadukasta hoivaa ja miten nopeasti pääsen lääkäriin?

Pandemiavuoden keskellä myös hyvinvointivaltion tehtäviä on jatkuvasti kehitettävä. Hallituksena olemme sitoutuneet tekemään niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ekologisestikin kestävää politiikkaa.

Iso osa tästä työstä liittyy rakenteiden uudistamiseen. Pääministeri Sanna Marinin hallitus saattoikin maaliin viime kesänä yhden Suomen politiikan pitkäikäisimmistä tavoitteista, kun sote-uudistus hyväksyttiin eduskunnassa.

Laskujeni mukaan puolenkymmentä hallitusta oli ehtinyt työskennellä tavoitteen parissa. Olen iloinen, että omalla vahtivuorollani maali viimein saavutettiin. Mutta pelkkä rakenneuudistus ei tietenkään riitä. Nyt on aika siirtää katse toden teolla hyvinvointivaltion palvelujen uudistamiseen.

Sosialidemokraatit sijoittuvat useissa tutkimuksissa kärkeen, kun ihmisiltä kysytään, mikä puolueista parhaiten turvaa ja kehittää arjen palveluita. Tähän arvostukseen on kuitenkin vastattava joka päivä uudelleen. Ihmiset odottavat politiikalta konkreettisia tekoja.

Jo kevään 2019 hallitusneuvotteluissa sosialidemokraatit asettivat kynnyskysymykseksi hallitukseen osallistumiselle, että hallitukseen tulevat puolueet sitoutuvat kiireettömässä hoidossa seitsemän päivän hoitotakuuseen. Hallitukseen tulivatkin lopulta juuri ne puolueet, jotka ovat aikaisempina vuosikymmeninä kantaneet vastuun hyvinvointivaltion rakentamisesta.

Koeteltu osaaminen ihmisten arjen turvaamisesta luo vahvan perustan työlle, jota tarvitaan sote-uudistuksen sisältöjen kehittämiseen. Nopea hoitoon pääsy on yksi aivan keskeisimmistä kysymyksistä tässä työssä. Näiltä osin nykylainsäädäntömme on auttamattomasti vanhentunutta.

Valmistelemme esitystä hoitotakuun nopeuttamiseksi kiireettömässä hoidossa nykyisestä kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään. Hammashoidon osalta esitämme hoitotakuun nopeuttamista kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Uusi lainsäädäntö nopeammasta hoitoon pääsystä tulisi voimaan vielä tämän vaalikauden aikana.

Yksin lakimuutokset eivät tietenkään riitä, vaan palveluiden järjestämiseen on osoitettava myös rahoitus. Siksi hallituspuolueet sopivat nyt kuluneen viikon budjettiriihessä satsauksista, jotka mahdollistavat hoitotakuun toteuttamisen suunnitellussa aikataulussa.

Seitsemän päivän hoitotakuussa on kyse arvovalinnasta. Siitä, että hallituksessa jatkamme sellaisten päätösten tekemistä, joissa fokus on ihmisten arjen helpottamisessa ja palveluiden parantamisessa. Tämä on se toivon näkymä, jota ihmiset korona-ajankin keskellä eniten kaipaavat.

Krista Kiuru

Kirjoittaja on perhe- ja peruspalveluministeri (sd).