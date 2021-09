Eutanasia – kuolema armosta

Viikonloppuna saatoin isoäitini hautaan. Voi kai sanoa, että hän eli hyvän elämän ja koki hyvän kuoleman. Menehtyi leskenä päivää vaille 95-vuotiaana.

Kaikille ei käy yhtä hyvin. On kipua, särkyä ja surua.

Olen esittänyt vuosia eutanasian laillistamista Suomessa. Nyt asiaa puitiin työryhmässä, jossa oli asiantuntijoita eri toimialoilta. Yksimielisyyttä ei löytynyt.

Eu-thanatos on kreikkaa ja tarkoittaa hyvää kuolemaa. En väitä asiaa yksinkertaiseksi, mutta hyvää en haluaisi kieltää. Kyse on ihmisestä, jolla on kuolemaan johtava, etenevä, parantumaton ja sietämätöntä kipua aiheuttavan sairaus tai vamma, joka ei ole muuten lievitettävissä.

Tutkitusti suomalaisista yli kolme neljännestä kannattaa eutanasiaa. Vastustusta löytyy eniten lääkäri- ja kirkkokunnista.

Lääkäreistäkin noin puolet hyväksyy eutanasian ja hyväksyjien määrä on kasvanut. Vaikka vuosia olemme seuranneet lääkäriliiton vastustusta koulutuspaikkojenkin lisäämiseen, haluan uskoa, että eutanasian vastustuksessa kyse on lääkärinvalaan liittyvästä historiasta, eikä edunvalvonnasta.

”Kärsi, kärsi – kirkkaamman kruunun saat”, sanotaan kirjassa. Onkohan meitä kuitenkaan luotu vain kärsimykseen ja kipuun? Samat piirit vastustavat aborttia ja eutanasiaa.

Asiantuntijaraportti päätyy viime aikoina yleistyneeseen perusteluun, jonka mukaan eutanasian sallimista ei puolleta, koska asia on vaikea ja se vaatisi muutoksia nykylainsäädäntöön.

Tietenkin vaatisi. Eduskunta on sitä varten, että se säätää ja muuttaa lakeja.

Suurin osa meistä haluaisi lopulta kuolla kotonaan. Nyt iäkkäistä ihmisistä lähes puolet kuolee terveyskeskuksen tai erikoissairaanhoidon vuodeosastolla. Joissakin maissa ristiriitaan on tartuttu siten, että saattohoitajalla eli yleisimmin lähiomaiselle on oikeus saattohoitovapaaseen.

Ehkä kohta meilläkin?

On selvää, että saattohoitoa ja palliatiivistä hoitoa pitää kehittää, ja näin on tapahtunutkin. Tämä ei kuitenkaan ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että kaikilla meillä viimeinenkin hengenveto on edessä. Hyvä elämä ja sen hyvä loppuvaihe voi myös päättyä hyvään kuolemaan.

Isoäitini hautajaistilaisuus oli kaunis. Hän oli itse jo valmis lähtemään. Elämä jatkuu. Sitä hän toivoi.

Kirjoittaja on porilainen asianajaja.