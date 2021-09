Moni yllättyy, kun etätyövähennyksestä saatu rahasumma on odotettua pienempi – tämän vuoksi vähennys voi olla laiha lohtu

Perjantaina pankkitilille oli tullut verottajalta rahaa, jota sain kahdesta eri syystä.

Tavanomaista palautusta saapui noin 45 euroa, mikä johtuu siitä, että pyrin arvioimaan ennakonpidätyksen palkkatulostani mahdollisimman tarkkaan. Käytän rahaa silloin, kun sitä saan, enkä pidä verottajan huomassa sukanvarttani.

Tilille tulleesta summasta osa liittyy alkuvuodesta 2020 alkaneeseen koronakurimukseen. Se johti etätyöhön, jossa kirjoitan tätäkin kolumnia.

Verottaja tuli etätyöläisiä vastaan niin, että asiasta kehkeytyi pitkä ja vaiheikas keskustelu sosiaalisessa mediassa.

Kesti melkoisen kauan ennen kuin erääseen keskusteluketjuun paikalle saapui tietäjä, joka oli oikeasti laskenut, mitä verottajan vastaantulo etätyössä oleville tarkoittaa euroina.

Hän tiesi asian, mutta kukaan ei kommentoinut saatua summaa, sillä se vaikutti onnettoman pieneltä verrattuna siihen, mitä työpöydistä ja muista oli tullut maksettua.

Paljon paremmalta kuulostivat 450 euroa, 750 euroa, 900 euroa ja niin edelleen jokaisen oman etätyön tekemisen pituuden ja hankintojen mukaan.

Moni vaikutti näkevän näitä summia riihikuivana rahana, mutta he joutuivat pettymään. Vähennys on vähennys tuloista, eikä suora tilisiirto verottajalta verovelvolliselle.

Väen pudottamista reaalimaailmaan yrittänyt somettaja en ollut minä. Yritin osallistua keskusteluun vain veroteknisin termein, mikä ei aiheuttanut sekään sen kummempia reaktioita.

Kävin oman koirakouluni tulonhankkimisvähennyksestä vuosia sitten, jolloin olin omista työterveydellisistä syistä pätkän etätöissä. Pohdin sähköpöydän hankkimista kotiin ja ajattelin, että siinä tapauksessa verottajan asiakaspalvelu on paras keskustelukumppani asiassa. Niin olikin.

Siinä hetkessä ymmärsin, että verottajan jo tekemä 750 euron tulonhankkimisvähennys sisältäisi pari sataa maksavan pöydän.

Kuluja pitäisi olla enemmän kuin automaattisesti tehtävä vähennys, jotta ylimenevän voisi ilmoittaa itse veroilmoituksessa. Lisäksi ajassa ennen koronaa lyhyen etätyöpätkän ajaksi saattoi saada työpöydän lainaksi työnantajalta.

Veronmaksajien keskusliiton nettisivusto voi olla myös avuksi, jos verottajan sinänsä selkeillä sivuilla menee sormi suuhun. Siellä oleva verojuristi vinkkaa tekstissään, mitä voi saada koko vuoden 2020 kestäneen etätyön vuoksi tehdystä 900 euron vähennyksestä.

Summa on lähes sama, minkä sain tililleni juuri tuosta vähennyksestä eli noin 60 euroa.

Lohtu on laiha, jos olisi odottanut jotain paljon enemmän.

Laiha se on myös siksi, että summa on pieni verrattuna siihen, mistä kaikesta huolehtii itse. Etätyöpisteeni siivoja on osoittautunut ihmeen laiskaksi.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.