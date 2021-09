Sähköauton kuoppainen tie

Sähkönkäyttötekniikan professori Juha Pyrhönen on laskenut (IS 16.7.), että autokantamme muuttaminen 30 vuodessa sähköiseksi vaatisi tästä lähtien 100 000 sähköauton myymistä jokaikinen vuosi – aika "haasteellista".

Noin 2,7 miljoonasta henkilöautostamme täyssähköisiä on 0,4 ja hybridejä 1,8 prosenttia. Tämän vuoden ensineljänneksenä myydyistä 5,4 prosenttia oli täyssähköisiä, hybridejä 20,5.

SÄHKÖISTÄMINEN VAATISI pikalatureita teiden varsille 22 kertaa enemmän kuin nyt on polttoainepumppuja.

Dieselin saa tankattua kolmessa minuutissa 1 000 kilometrin ajoa varten, kun nopein sähköauton lataaminen 300 kilometrille kestää 20 minuuttia, tavallisesti siis kauemmin. Pyhäruuhkissa ei jonoilta vältyttäisi.

Peräkärryt ja asuntovaunut lyhentävät matkaa, pakkaset 20–30 prosenttia.

Kotona tavallisesta pistokkeesta saadaan tunnissa noin 10 kilometrin satsi. Jos autoa täytyy säilyttää kadulla, sähköauton osto ei ole kovin otollista.

Taloustieteen professori Matti Liski uskoo, että polttomoottoriautoja hankitaan ikään kuin varastoon. Ennusteen mukaan meillä on 2030 vajaa 700 000 sähköautoa, polttomoottorilla kulkevia kaksi miljoonaa.

HYVIÄKIN PUOLIA on. Jos lataa auton kotisähköllä, kulku on lähes ilmaista. Parilla eurolla ajelee 100 kilometriä, kun bensavehkeellä saa pulittaa 8–16 euroa. Ja bensa saattaa yhä kallistua.

30 000–40 000 euroa maksava sähköpeli kannattaa hankkia, jos voi käyttää kotisähköä ja ajomatka jää pääasiassa alle 150 kilometrin.

Valtiot tukevat sähköautoon siirtyviä – eli me kaikki veroja maksavat.

Sähköauton päästöt ovat noin neljännes polttomoottoriauton päästöistä (HS 17.7.) Auton valmistuksen osuus niistä on 10–15 prosenttia.

AKUT OVAT uudistuksen heikoin lenkki. Ne lisäävät auton painoa. Renkaiden ja teiden kulutus kasvaa. Akkuja joudutaan myös vaihtamaan.

Yhteen sähköautoon tarvitaan 12 kiloa kobolttia, seitsemän litiumia, 36 kiloa nikkeliä sekä grafiittia. Lapissa etsitään kuumeisesti mineraalilöydöksiä. Koko maassa siihen satsataan 60–70 miljoonaa euroa vuodessa.

Autojen päästöttömyyden vaatiminen ja kaivosten vastustaminen ovat hieman ristiriidassa.

VTT:N JOHTAVA tutkija Juhani Laurikko on todennut, että esimerkiksi koboltin saannissa on ongelmia. Yli puolet maailman koboltista tuotetaan läpikorruptoituneessa Kongon demokraattisessa tasavallassa (entinen Zaire), jossa muun muassa lapsityövoiman käyttö on yleistä. Maailman kobolttivarannosta 70 prosenttia on Kongossa.

Ympäristöjärjestöjen mukaan akun vaatimien metallien tuotanto aiheuttaa mittavia ympäristövahinkoja. Toivottavasti tekniikka kehittyy niin, että kriittisten metallien tarve vähenee.

Maailmassa tehdään vuodessa toistasataa miljoonaa henkilöautoa. Laurikon mukaan niiden "sähköistäminen" on mahdotonta.

Raskas liikenne on vielä aivan oma lukunsa.

UUSIN SÄHKÖSYÖPPÖ on sähköpotkulauta, joka oikeasti on sähkölauta. Eihän sillä potkutella. Niidenkin valmistus, kuljetus ja keräily rasittavat ilmastoa.

MUTTA MIHIN unohtui biokaasu?

Sonnalla ja risuilla piti rikastua. Saksassa kaasulla kulkee 100 000 ja Ruotsissa 55 000 autoa, meillä 14 000.

Kirjoittaja on SK:n entinen päätoimittaja.