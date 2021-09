Termiin ”salaliittoteoria” törmää nykyään mediassa käytännössä päivittäin. Salaliittoteorioille perustuvaa ajattelua ja toimintaa kohtaa niin ikään usein, myös Satakunnassa.

Teoria tarkoittaa ajatusten kokoelmaa, jonka avulla pyritään selittämään jokin asia. Sana juontuu kreikan termistä ”theoria”, tarkoittaen pohdiskelua ja spekuloimista. Salaliitto juontuu puolestaan latinan sanoista ”con”, yhdessä, ja ”spirare”, hengittää.

Salaliitot ovat yhteistoimintaa. Salaliittoteorian luomiseen ei tarvita kuin yksi ihminen, mutta niiden keskeisin elementti on, että teoriaan uskoo moni ihminen. He ”hengittävät yhdessä”.

Salaliittoteoriat ovat nouseva tutkimustrendi kansainvälisessä tiedeyhteisössä ja ne ovat sitä myös Suomessa, mukaan lukien Porin yliopistokeskus.

Salaliittoteorioiden nopean ja laajan leviämisen, jos kohta myös tutkimisen, mahdollistaa internet ja erikseen vielä sosiaalinen media. Sosiaaliselle medialle on ominaista, että samanmieliset löytävät toisensa hetkessä. Sosiaalisesta mediasta ei etsitä niinkään uusia näkökulmia, vaan haetaan vahvistusta omille mielipiteille.

Siksi salaliittoteoriat vetoavat ihmisiin, joilla on jo valmiiksi samansuuntaisia ajatuksia. Salaliittoteorioille rakentuneen 1990-luvun klassikko-tv-sarja Salaisten kansioiden iskulause oli I want to believe eli haluan uskoa.

Juuri tästä on kyse niiden vetovoimassa ja leviämisessä.

Salaliittoteorioissa on pohjimmiltaan kysymys siitä, että irrationaalisin argumentein halutaan muodostaa järjellinen selitys jollekin, joka on vaikea kohdata tunteiden tasolla. Korona on tästä yksi esimerkki, Estonian uppoamisen kaltainen suuronnettomuus toinen, World Trade Center -terrori-isku kolmas.

Kun täysin odottamaton kriisi iskee syvästi yhteiskuntaamme, haluamme löytää asioille järkiperäisen selityksen, vaikka onnettomuuksissa, jollainen koronakin on, on kyse nimenomaan sattumasta, luonnonlakien ja inhimillisen kulttuurin yhteentörmäyksestä.

Tutkimuksessa on kyse jonkin ilmiön ymmärtämisestä. Ymmärrys ei merkitse hyväksymistä, monesti asia on päinvastoin. Holokausti on tästä hyvä esimerkki: miksi niin monet ihmiset päätyivät tekemään niin hirvittäviä asioita tuossa mittakaavassa?

Siksi myös holokaustin ympärille on muodostunut salaliittoteorioita, suoraa kieltämistä. Miljoonien ihmisten systemaattinen massamurha on jotain, jota ei voi oikeasti käsittää.

Salaliittoteorioiden tieteellisessä tutkimuksessa oleellista ei ole niinkään pyrkimys osoittaa ne vääriksi, vaan selvittää, mille logiikalle ne perustuvat ja miten niitä pyritään levittämään laajempaan tietoisuuteen.

Tutkimuksiin pohjaava varsinainen valistustyö kuuluu toiselle julkistoimijalle, toisin sanoen valtiovallalle eri instansseineen.

Tarvitaankin lisää koordinaatiota tiede-, poliitikko- ja virkamiessektorien välille, jotta tutkimukseen sijoitetut rahat, niiden avulla löydetty tieto ja suomalainen yhteiskunta kohtaisivat nykyistä tehokkaammalla tavalla.

Porin yliopistokeskus edistää osaltaan tämän tavoitteen saavuttamista.

Rami Mähkä

Kirjoittaja on Turun yliopiston mediakulttuurin dosentti. Hän työskentelee Porin yliopistokeskuksessa digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettajana.