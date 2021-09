On turha puhua päästöjen vähentämisestä, ellei samaan hengenvetoon uskalleta sanoa, mitä se oikeasti merkitsee

Viime aikojen mieleenpainuvimpia ajatelmia on ollut Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälän kommentti Hesarin haastattelussa:

– Inhimillisessä toiminnassa ylipäätään, jos lähdetään ihmisten taloudellista aktiviteettia ja tuloa ajamaan alas ja ihmiskunta rupeaa supistamaan kulutustaan, se on ehkä kuitenkin nykyisessä yhteiskuntajärjestelmässä utopia.

Kesti hetken ennen kuin oivalsin, että tuo Suomen metsäluontoa työkseen tuhoava pääjohtaja on aivan oikeassa. Jos teemme gallupin, niin yli 95 prosenttia suomalaisista on täysin samaa mieltä.

Kulutustako supistamaan – no ei ikinä!

Minulle valkeni, että ongelma tässä olenkin minä itse. Kuulun siihen kovin mitättömään vähemmistöön, jolle jo kauan on ollut selvää, että ihmiskunnan kulkema tie nykyisellä väestömäärällä ja kulutustasolla ei voi johtaa muuhun kuin tuhoon. Ainoa yllätys itselleni ja aatetovereilleni on ollut se, kuinka huimalla nopeudella olemme syöksymässä kohti lajimme loppua.

On usein ennusteltu, paljonko meillä vielä on aikaa. Todellisuus on muuttamassa vuosisadat vuosikymmeniksi.

Äskettäin julkaistu IPCC:n ilmastoraportti on kylmäävää luettavaa, vaikka kyse onkin kotiplaneettamme lämpenemisestä. Viesti on vakuuttava ja pysäyttävä. Tosin ilmastoasiantuntija Greta Thunberg totesi, ettei raportti sisällä mitään yllättävää. Kaikki on ollut tiedossamme jo kauan.

Tiedotusvälineet ovat nyt täynnä ilmastokriisiä ja tavoitteita hiilineutraaliudesta ja päästöjen vähentämisen prosenteista. Sanavalinnat eivät välttämättä aina ole ymmärrettäviä. Tavalliselle pulliaiselle asiat eivät tällä tavalla oikein konkretisoidu.

Nyt olisi nostettava todellinen kissa pöydälle. Sekä päättäjille että heidät valinneille kansalaisille pitää tehdä selväksi, että ilmastokriisin aiheuttaa ihmisten liiallinen määrä ja ennen kaikkea liian korkea elintaso, tavaran tuotannon ja kulutuksen mieletön volyymi.

On turha puhua päästöjen vähentämisestä, ellei samaan hengenvetoon uskalleta sanoa, mitä se oikeasti merkitsee. Sehän tietää ihmiskunnalle valtavaa aineellisen hyvinvoinnin leikkausta, ennen kaikkea niin sanotuissa kehittyneissä länsimaissa, mutta myös kehitysmaiden kulutuksen kasvu on katkaistava. Vasta kun tämä kylmä totuus on oivallettu, voidaan ryhtyä pohtimaan keinoja.

Ja siihen taitaa tämäkin hieno utopia kaatua.

Kirjoittaja on Euran Honkilahdella asuva luonnonystävä, luontovalokuvaaja ja eläköitynyt toimittaja.