Rokotteen ottamatta jättäminen on omien pelkojen itsekeskeistä priorisointia yhteisön etua vastaan, kirjoittaa Petteri Paajanen.

Pysähdyttyäni Porisperen aikaan oluelle Café Pori Jazziin sain odottamatta juttuseuraa istumapaikkaa etsineestä pariskunnasta. Pariskunta oli siitä erikoinen, että he olivat rokotteesta erimielisiä. Nainen oli ottanut kaksi rokotetta, mies ei yhtään – eikä halunnut.

Perusteita oli useampiakin, mutta tärkein tuntui olevan se, että tuttu ihminen oli mahdollisesti saanut rokotteesta oireita.

Juttutuokio tuli mieleeni Ylen artikkelista, jossa rokoteskeptinen lähihoitaja epäröi rokotteen ottamista senkin jälkeen, kun koronavirus oli vienyt kahdeksaksi päiväksi hengityskoneeseen ja melkein hautaan asti.

Syy oli sama kuin terassituttavuudellani. Pelko. Jos rokotteesta nyt sittenkin tulee jotain haittoja, kun se on kehitettykin niin nopeasti.

Lähihoitaja ei tuntunut tietävän sitä, että rokotteen nopean kehittämisen mahdollisti muun muassa se, että niin moni vapaaehtoinen oli jo aiemmin ollut valmis ottamaan vielä suuremman riskin ihmisillä testaamattomalla rokotteella. Tämä siksi, että maailma palaisi taas normaaliksi, ja että mahdollisimman moni välttyisi samalta kohtalolta kuin epäonninen hoitaja.

Esimerkiksi Pfizerin mRNA-koronarokotteen viimeiseen testivaiheeseen saatiin neljässä kuukaudessa 43 548 vapaaehtoista. Vertailun vuoksi vuonna 2013 aloitettiin vapaaehtoisten haalimistyö CureVac AG:n mRNA-vesikauhurokotteen ensimmäisen vaiheen kliinisiä testejä varten. 101 vapaaehtoisen haalimiseen meni noin kaksi vuotta ja kolme kuukautta.

On ihan luonnollista, että jotkut pelkäävät enemmän kuin toiset, ja toki rokotteessa on omat, itse tautia pienemmät riskinsä. Muiden ottaessa rokotteet on niistä kieltäytyminen ilman selkeää terveydellistä syytä kuitenkin omien pelkojen itsekeskeistä priorisointia yhteisön etua vastaan.

Rokotushaluttomia ei silti pidä tuomita, koska siitä ei ole mitään hyötyä. Päinvastoin. Päätös rokotuksesta on synnyttävä omassa päässä ja moralisointi vain ärsyttää.

Terassituttavuus ei varmastikaan olisi jäänyt keskustelemaan kanssani, jos olisin ensitöikseni sättinyt häntä vastuuttomuudesta. Myös aidosti miellyttävä kohtaaminen olisi jäänyt syntymättä. Hyvässä ja humoristisessa hengessä käydyn rokotekeskustelun jälkeen kaverille ei myöskään jäänyt muuta vedottavaa kuin jääräpäisyytensä.

Epäilen, että se on paljon hedelmällisempi alusta mahdolliselle mielenmuutokselle kuin muistikuva länkyttävästä moraalinvartijasta.

Kirjoittaja on kesätoimittaja, joka haikailee jo toisen rokoteannoksen perään.