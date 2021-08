Maailmankaikkeuden mittakaavassa uskomattoman etuoikeutetut rikkaat suomalaiset ovat useimmiten itsekkäitä, epäluuloisia, penseitä ja ilkeitä ihmisiä, kirjoittaa toimittaja Matti Kuusela kolumnissaan.

Oletko koskaan miettinyt, miksi rikkaat suomalaiset ovat melkein aina ikäviä ihmisiä?

Itse olen ihmetellyt asiaa jo pitkään. Maailmankaikkeuden mittakaavassa uskomattoman etuoikeutetut rikkaat suomalaiset ovat useimmiten itsekkäitä, epäluuloisia, penseitä ja ilkeitä ihmisiä.

Luin Eeva-Liisa Mannerin Poltetun oranssin kenties kolmannen kerran, ja luulen löytäneeni selityksen asiaan.

Tällä kertaa minut pysäytti Marinan, hullun tytön, aavistelu.

”Ensin he tahtovat rakkautta, ja kun eivät saa rakkautta, he tahtovat kunniaa, ja kun eivät saa kunniaa, he tahtovat valtaa, ja kun eivät saa valtaa, he tahtovat rahaa ja tavaraa.”

Juuri näin se käy.

Otan esimerkin niin läheltä kuin uskallan, kirjoittavista ihmisistä.

Ensin me kirjoitamme, koska rakastamme sitä, sanoja, lauseita ja totuutta, haluamme kertoa sen muillekin niin hyvin kuin osaamme, silkasta rakkaudesta ja hyvyydestä.

Mutta kukaan ei piittaa sanoistamme, totuudestamme. Rakkaus katoaa, ja sen sijaan alamme ahnehtia kunniaa, että työtämme arvostetaan, että saamme siitä tunnusta, että tunnemme olevamme tärkeitä tai ainakin olemassa.

Kunnia ei kauan kestä, rakkaus ajelehtii yhä kauemmas, vain valta voi meidät pelastaa.

Meistä tulee tuottajia ja päälliköitä ja johtajia, kansanedustajia, valtuutettuja, totuuden puhujia, kyynikoita – joko oikeasti tai vain omasta mielestämme. Alamme, edes itse huomaamatta, käyttää valtaa ennen muuta helppoihin ihmisiin, niihin, jotka ovat vasta rakkauden polulla.

Joko nujertaaksemme tai kannustaaksemme, molemmista saa hyvän mielen.

Valtakin haihtuu aina, uudet entiset kunnian miehet ja -naiset ottavat sen. Jäljellä on enää rahan ja tavaran tuoma lohtu. Vain harvat meistä rikastuvat (sekin vielä, piru vieköön), mutta hekin ovat saanet jo vahingon sielulleen, kaikkea leimaa katkeruus ja kauna menetetystä ja kauhu lähestyvästä kuolemasta.

Siksi rikkaiden suomalaisten on niin raskasta katsella nuoria, jotka ovat täynnä rakkautta ja rohkeutta, rakkautta luontoa, tulevaisuutta, totuutta, toisiaan ja jopa ikäviä vanhuksia kohtaan.

Siksi rikkaiden suomalaisten on pakko saada elokapinalliset pois silmistä, muistuttamasta rakkaudesta ja totuudesta, niistä ainoista tärkeistä, jotka itse uhrasi kunnian, vallan ja rahan takia, siis aivan suotta.

Niin, rikkaat suomalaiset ovat ikäviä, koska heillä ei ole rakkautta eikä rohkeutta.

Marina on nähnyt, mitä kunnian, vallan ja rahan tavoittelu tekee ihmisille, omille vanhemmilleen.

Hän ei halua tulla pois rakkauden ympyrästä, eikä hänelle siksi ole sijaa yhteiskunnassa vaan ainoastaan mielikuvituksessa.

Antakaamme hänen pitää se, hevosensa, rakkautensa, elokapinansa, poltettu oranssi.

Matti Kuusela

Kirjoittaja on toimittaja.