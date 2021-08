Vihreän kullan kukoistus palvelee ihmistä, taloutta ja ilmastoa

Kuluneen kesän aikana Suomessa käytiin kiivasta keskustelua metsistä. Osa keskustelijoista oli sitä mieltä, että metsien käyttöä tulee rajoittaa ja säännellä nykyistä tarkemmin. Osa taas sitä mieltä, että metsänomistajilla pitää säilyttää oikeus päättää omaisuutensa käytöstä ja metsäpolitiikka tulee pitää tiukasti kansallisissa käsissä.

Itse kuulun jälkimmäisiin. Miksi? Siksi, että se on paras tapa huolehtia vihreästä kullastamme ja ratkoa samalla ilmastonmuutosta. Jos emme itse puolusta kansallisia etujamme, ei sitä tee kukaan muukaan.

Suomen pinta-alasta 73 prosenttia on metsää ja Suomessa on noin 660 000 metsänomistajaa. Viidennes Suomen vientituloista koostuu metsäteollisuuden tuotteista, ja ala työllistää noin 100 000 suomalaista.

Metsät tuottavat myös aineetonta hyötyä ja merkittävää virkistysarvoa. Saamme Suomessa nauttia laajoista jokamiehenoikeuksista. Metsästys, marjastus ja sienestys sekä metsäluonnossa liikkuminen ovat monelle harrastus ja henkireikä.

Hyvin hoidetut metsät ovat tärkeitä myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kasvavat metsät nielevät hiiltä. Suomen metsien hiilinielut kattavatkin merkittävän osan muiden sektorien päästöistä. Puhumattakaan bio- ja kiertotalouden tuotteista, joilla korvataan fossiilisia tuotteita ja vähennetään ilmakehään pääsevän hiilidioksidin määrää.

Suomalainen metsälainsäädäntö antaa metsänomistajalle oikeuden päättää, miten omaisuuttaan eli metsäänsä käyttää. Näin on oltava myös tulevaisuudessa.

Metsänomistajan valinnanvapaus, luottamus sääntelyn ennustettavuuteen sekä kannusteet kestävään metsänhoitoon ovat taanneet omistajalle motivaation hoitaa metsäänsä. Tällä reseptillä on onnistuttu paitsi kasvattamaan metsien hiilinielua, myös yhteensovittamaan metsien taloudellinen ja virkistysarvo.

Monelle tuntemalleni metsänomistajalle hakkuun jälkeisen metsän kunto on jopa tärkeämpi kuin itse hakkuusta saatavat eurot. Myös monimuotoisuus ja virkistysarvot korostuvat monen metsänomistajan ajattelussa. On siis mahdotonta, ja täysin tarpeetonta, yrittää mahduttaa satojatuhansia metsänomistajia yhteen ja samaan muottiin.

Tarpeellista sen sijaan on tarjota heille jatkossakin näkymä sääntelyn ennustettavuudesta sekä kannusteita ja apua hyvään metsänhoitoon. Mielestäni Suomen metsäklusteri on ollut menestystarina. Sen jatkumista suomalaisten poliitikkojen on kaikin tavoin syytä tukea.

Näin vihreä kulta tarjoaa Suomelle vaurautta, hyvinvointia ja virkistystä myös tulevaisuudessa.

Eeva Kalli

Kirjoittaja on satakuntalainen keskustan kansanedustaja.