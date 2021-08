Pori Jazzin ja Suomi-Areenan yhteistyö sataa kaikkien laariin

Kirjoittajan mukaan Suomi-Areenan ja jazzien yhteistyö on mahdollista niin, että kummankin tapahtuman omaleimaisuus säilyy.

Pori Jazz ja Suomi-Areena ovat jo vuosia tuoneet elämää Poriin heinäkuussa. Arkistokuva on Raatihuoneenpuiston Purjelavalta vuodelta 2016.

Suomalaisten festivaalien ja suurtapahtumien tulevaisuudessa näkyy haasteita. Jo ennen koronapandemiaa alalle tuli lisää tarjontaa ja kilpailu kiristyi.

Millaiseen arkeen saamme tottua, kun korona helpottaa. Muuttuko tapahtumien toimintaympäristö ja miten porilaiset säilyttävät vahvan asemansa Suomen tapahtumakentässä? Yksi keino vastata tuleviin haasteisiin on lisääntyvä yhteistyö tapahtumien kesken.

Pori on kokoaan suurempi tapahtumakaupunki. Suomalaisten musiikkifestivaalien pioneerityö tehtiin Porissa 1960-luvulla, kun Pori Jazz näytti alalle suuntaa jo kesällä 1966. Pienestä alusta festivaali kehittyi yhdeksi Euroopan ja koko maailman klassikoksi alallaan.

Lähes 20 vuotta sitten kaupunkiin tuli yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi-Areena, joka nousi nopeasti kesäisen keskustelun keskipisteeksi. Nyt Pori on viikon verran valtakunnan kulttuurin ja politiikan valokeilassa.

Tapahtumien kaupunkiin tuoma vierasjoukko ja mediahuomio on melkoinen. Kaikki tämä on suoraan suhteessa kaupungin maineeseen, jonka merkitys alueemme elinvoiman ja vetovoiman kannalta on keskeinen. Poria elävöittävät myös muut tapahtumat, kuten Porispere ja monet muut kulttuuri- ja urheilutapahtumat.

Festivaalien ja tapahtumien tarkoitus on tarjota ihmisille elämyksiä. Kesätapahtumissa ladataan henkisiä akkuja, jonka turvin selviämme pimeämpien vuodenaikojen yli.

Tapahtumilla on merkittävä taloudellinen merkitys alueellaan. Yksin Pori Jazzin festivaaliviikko tuo Porin alueelle kerrannaisvaikutuksineen yli 27 miljoonaa euroa. Kirjurinluotoon jazzlipun ostanut yleisö jättää keskimäärin yhtä myytyä lippua kohden alueelle noin 365 euroa.

Luvut löytyvät selvityksestä, jonka aluetutkijat Ari Kauppinen ja Saku Vähäsantanen tekijät Pori Jazzin vuosittaisesta tulo- ja työllisyysvaikutuksista vuonna 2019. Taloudellisten vaikutusten lisäksi tapahtumat tuovat Porille positiivista näkyvyyttä ja myönteistä mielikuvaa.

Miten sitten turvaamme asemamme ja olemme kilpailukykyisiä jatkossakin? Vaikkapa niin, että samalla viikolla järjestettävät Pori Jazz ja Suomi-Areena lisäävät yhteistyötään ilman, että kummankaan omaleimaisuus ja itsenäisyys siitä kärsii.

Yhteistyölle on paljon logistisia mahdollisuuksia, esimerkkeinä markkinointi, tuotantojen koordinointi ja selkeä aikataulutus ohjelman suunnitteluun. Tässä työssä ollaan jo hyvällä tiellä.

Pori Jazzin ja Suomi-Areenan syventyneestä yhteistyöstä voidaan mainita jo Kultainen Venla -gaala, joka palaa MTV:lle ja saa rinnalleen tv- ja media-alan oman Suomi-Areena Goes Media -tapahtuman. Tapahtuman musiikkitarjonnasta vastaa Pori Jazz. Tämä kaikki tapahtuu alkuvuodesta 2022. Suomi-Areena voi muutenkin käyttää Pori Jazzin ammattitaitoa tapahtumansa tuotannossa ja musiikkivalinnoissa.

Koronan jälkeiseen aikaan ja festivaalien kiristyvään kilpailuun yleisöstä ja mediahuomiosta voidaan vastata ennakkoluulottomilla avauksilla.

Suutari pysyköön lestissään, mutta luovalla yhteistyöllä tapahtumien ja elinkeinoelämän kesken Pori Jazz, Suomi-Areena, Porin muut tapahtumat sekä Pori pärjäävät muuttuvissa olosuhteissa jatkossakin.

Kristian Vainio

Kirjoittaja on Pori Jazz 66 ry:n hallituksen puheenjohtaja.