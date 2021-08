On ymmärrettävää, että nuoret ovat päättäneet elää elämäänsä tartunnoista huolimatta – Elämä on riski ja sen kanssa kaikkien täytyy oppia elämään

Lasten ja nuorten aikuisten viesti on kuunneltava todella vakavasti, kirjoittaa toimituspäällikkö Kimmo Koski kolumnissaan.

Nyt alkaa toinen syksy lasten ja nuorten harrastuksissa sekä koulunkäynnissä rajoitusten kanssa. Osalla on jo mitta täynnä. Osa lapsista on lopettanut harrastuksensa ja jotkut korkeakouluopiskelijat uhkaavat lopettaa opiskelun, jos lähiopetukseen ei palata.

Kaksi vuotta kotona on todella pitkä aika lapsen tai nuoren elämässä. On ilmiselvä vaara, että pimennossa on jo ongelmia, jotka voivat olla nuorille ihmisille vaarallisempia kuin korona. On voinut kehittyä oppimis- ja mielenterveysongelmia sekä sosiaalisten suhteiden ongelmia. Työelämään pääsy ja jopa perheen perustaminen ovat voineet vaikeutua.

Lasten ja nuorten aikuisten viesti on kuunneltava todella vakavasti. Päiväkodit, koulut, lukiot, ammattikoulut ja korkeakoulut on saatava auki.

Olemme ehkä tulleet tilanteeseen, joissa muut ongelmat alkavat kasautua. Suomella ei ole varaa, että nuorten kyynisyys elämää kohtaan kasvaa.

Opiskelijoiden koronakokemuksia keräävä Johanna Rita tiivisti hullunkuriset tunnelmat: ”Pitääkö mennä baariin opiskelemaan, jos opintotilat suljetaan syksyllä.”

Elämä on riski joka päivä. Se on konkretisoitunut kaikille, kun koronaviruksen kanssa on opittu elämään. Todennäköisyyttä tartunnan saamisesta tai muiden sairastuttamisesta joutuu joka päivä punnitsemaan.

Turun yliopiston lastentautiopin professori Terho Heikkinen tiivisti Ilta-Sanomissa viisaasti, että koulun aloittaminen lähiopetuksessa oli ainut vaihtoehto, koska on harvinaista, että tartunnat lähtisivät leviämään laajamittaisesti koulu- tai päiväkotiympäristössä. Lasten pienempi tartuttavuus ja taudin sairastaminen lievänä ovat perusteet sille, miksi lähiopetus on ainoa vaihtoehto.

– Näillä tiedoilla ei ole minkään valtakunnan järkeä, että lapset pistettäisiin etäopetukseen. Koulujen aloittaminen lähiopetuksessa on todella tärkeää. Jos on olemassa pieni riski, että kouluissa voi levitä joitain tartuntoja, jotka eivät aiheuta vaikeaa tautia, niin kyllä meidän sellainen riski täytyy ottaa.

Tilastot kertovatkin riskin koosta. Lapsista kolme tuhannesta sairastuneesta on joutunut sairaalaan.

Samaa riskiä punnitsevat kaikki 15–30-vuotiaat nuoret. Voiko elää normaalia elämää, jos koronasta ei itselle ole todennäköisesti vaaraa ja riskiryhmät on suojattu?

Riskiä voi hahmottaa, että normaaliaikoina Suomessa on sallittu joka vuosi 500–2 000 influenssakuolemaa. Kuolleet ovat yleensä olleet iäkkäitä henkilöitä.

On ymmärrettävää, että nuoret ovat päättäneet elää elämäänsä. Heitä ei voi arvostella, jos tartuntoja tulee.

Oman elämän riskejä voi vähentää parhaiten ottamalla rokotuksen. Se on oikeastaan ainoa keino tässä prosenttipelissä. Siksi rokotukset on saatava myös lapsille ja nuorille mahdollisimman nopeasti.

Kimmo Koski

Kirjoittaja on toimituspäällikkö.