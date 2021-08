“Emmää haluu enää uusii ystävii”, sanoi ystäväni ja pysäytti meidät molemmat – nykyihmisillä ei ole aikaa ystäville, ja se on surullista

“Emmää haluu enää uusii ystävii ku emmää kuitenkaa ehtis tekee niide kaa mitää. Sit tulis vaa kauhee stressi et pitäis.”

Nämä lauseet pysäyttivät minut muutama päivä sitten. Juttelin ystävieni kanssa uusista ihmisistä. Uusista ihmisistä, joita tapaa työn tai opintojen kautta, harrastuksissa, maauimalassa tai vaikka jäätelökioskin edessä. Uusista ihmisistä, joiden kanssa yhteys ja keskustelu löytyvät heti. Mutta joiden olemassaolo ja ilmestyminen omaan elämään koetaan hetkessä taakaksi.

Perinteinen ajatusmalli on, että uusien ihmisten tapaaminen ja heihin tutustuminen on positiivinen, hyvä asia. Se on piristävää, mukavaa, ja usein jopa kaivattua.

Monen tuntemani reaktiot asiaan ovat kuitenkin järjestään jotakin aivan muuta. Huokauksia, silmien pyörittelyä, väsymystä. Uusiin ihmisiin tutustuminen tuntuu jo etukäteen uuvuttavalta, koska siihen ei ole aikaa eikä monilla edes motivaatiota. Koetaan, että ystäviä on jo liikaa – tai ainakin “tarpeeksi” – eikä uusille ole tilaa.

Tämä johtaa siihen, että uusien, mukavien ihmisten tapaaminen aiheuttaa stressiä ja huolta siitä, että tuttavuus johtaa ystävyyssuhteeseen, jota täytyy ylläpitää ja hoitaa.

Huoli uusiin ihmisiin tutustumisesta ei johdu siitä, ettei heihin haluta tutustua. Se johtuu siitä, ettei uusiin ihmisiin tutustumiseen ole aikaa – omasta kalenterista ei löydy paikkaa uusille kahvitteluille tai kävelylenkeille. Omasta päästä ei löydy paikkaa uusille elämänhistorioille, huolille ja murheille.

Nykypäivän hektisyys ja sen luoma elämäntapa ovat johtaneet siihen, että harvoilla ihmisillä on enää aidosti aikaa ystävilleen. Vielä vähemmän aikaa on uusien suhteiden luomiseen.

Illat täyttyvät velvollisuuksista, joita ei voi jättää tekemättä tai siirtää pidemmälle. Aikaa ystäville ei jää, ja jos jää, oma sohva ja oma aika kuulostavat houkuttelevammalta.

Oravanpyörän kierimissuunta on ymmärrettävä, mutta se surettaa silti. Moni upea ystävyyssuhde on jäänyt ja jää syntymättä siksi, ettei se saa edes mahdollisuutta.

Vanhemmilta ihmisiltä kuulemani viisauden mukaan ystäviä tai tuttuja ei koskaan ole liikaa.

Siltoja on järkevämpää rakentaa kuin polttaa, ja mitä enemmän siltoja on, sitä useampia matkoja, joita ystävien kanssa saa kulkea ja jakaa.

Tärkeintä ei ole se, mihin sillat johtavat. Tärkeintä on, että ne kuljetaan yhdessä, ystäviksi valikoituneiden kanssa. Ja ne ovat niitä matkoja ja hetkiä, jolloin oman aikansa antaminen ei tunnu uhraukselta tai aiheuta stressiä.

Taistelkaamme aikaa vastaan ja ystävyyden puolesta.

Milla Nurmi

Kirjoittaja on oikeustieteen opiskelija.