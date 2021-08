Jos kerran Posti pystyi tekemään u-käännöksen ja palaamaan edes Helsingissä entisille sijoilleen, myös muilta tahoilta on lupa odottaa paluuta entiseen, kirjoittaa Juha Ståhle.

Eniten huvitti viime viikolla uutinen, jonka mukaan Posti muuttaa takaisin Postitaloon, samoihin tiloihin, joista se lähti viime vuoden heinäkuussa (HS 12.8.). Yllätyspaluun kerrotaan olevan osa yhtiön uutta strategiaa.

Eiköhän lähdetä torille sen saavutuksen kunniaksi.

Maallikon mielestä Postin olisi kuulunut olla aina Helsingin ytimessä asiakkaita palvelemassa, mutta näin yksinkertaisia eivät tämän valtion firman asiat tietenkään ole.

Yhtiö on kunnostautunut vuosikymmenten varrella milloin missäkin oudossa ja uniikissa. Välillä on siirrätetty postilaatikoita, välillä leikattu ruohoa, ja joskus on oltu Itellaa niin maan perusteellisesti.

Kerran kotiin tupsahti viesti, jossa kehotettiin kertomaan, jos posti ei tule kotiin joka arkipäivä puoleen päivään mennessä. Se oli silloin, nyt posti tulee iltahämärissä ja tiistaina ei ollenkaan. Tai jos tulee, niin sitten sitä ei ole jostakin syystä kannettu esimerkiksi maanantaina.

Joskus on tehty jopa niin, että postinkanto on keskeytetty siitä mitään ilmoittamatta.

On näyttänyt siltä, että Posti antaa kaikkensa, jotta sen tehtävä kirjepostin kantajana häviää jonnekin bittiavaruuteen. Hyvin se on missiossaan onnistunut, kuten viimeisin osavuosikatsaus kertoo.

Jos kerran Posti pystyi tekemään u-käännöksen ja palaamaan edes Helsingissä entisille sijoilleen, myös muilta tahoilta on lupa odottaa paluuta entiseen.

Lättähattu pitää saada Rauman radalle takaisin ja Reposaareen Alko. Taksi- ja sote-uudistus on peruttava kokonaan, ja Haapamäen rata on kunnostettava heti.

Lakkautetut varuskunnat on herätettävä henkiin. Hennalan ratsujääkäreistä ei ole niin väliä, kunhan Kontiolahden sissijoukot saavat uuden mahdollisuuden.

Eteläpohjalaiset ansaitsevat Kauhavan ilmasotakoulun ja porilaiset Finnairin lennot. Turun Kakola ja Helsingin lääninvankila on palautettava eliitiltä raitaveikoille.

Satakuntaliitto on lakkautettava ja Turun ja Porin lääni palautettava, jotta maakuntaverolta vältytään. Pormestarimalli ja Porin konsulttien sepustukset on upotettava Selkämeren syvänteeseen, jos siellä sellainen on.

Hallitus pitää vaihtaa. Lenita Airisto, Vesa-Matti Loiri, Aira Samulin, Lasse Lehtinen, Seppo Hovi, Jorma Uotinen, Tarja Halonen ja Kalervo Kummola saavat luvan näyttää kyntensä. Veli-Pekka Ketola korvaa Krista Kiurun, koska porilaisen voi korvata vain toinen porilainen.

He kaikki velvoitetaan esiintymään ensi kesänä Porissa, jos Suomi-Areena kahden välivuoden jälkeen yllättäen vielä pidetään. Etkot ja jatkot ovat Villa Ruskassa, siinä vanhusten kesämökissä.

Juha Ståhle

Kirjoittaja on entinen politiikan toimittaja, joka on työskennellyt Helsingin pääpostissa tilapäiseksi katsottavassa satunnaisen apulaisen toimessa.