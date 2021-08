Vanhenemisessa on kymmenen hyvää puolta – leikkimielisellä listallani ovat Anita Hirvonen ja aikuiset lapset

”Voi huoletta mennä juhliin matalissa kengissä ja mukavassa väljässä mekossa, jos haluaa” on yksi vanhenemisen hyvistä puolista, joita Tiina Vuorimäki listaa kolumnissaan.

Vanhenemista ei voi estää, mutta sen väistämättömyyksiin suhtautuminen ikään kuuluvina asioina voi helpottaa elämää. Vanheneminen on kaksijakoista: se tuo menetyksiä ja raihnaisuutta sekä toisaalta viisautta, kokemusta ja ehkä myös vapautta.

Vanhenemisessa on ainakin kymmenen hyvää puolta.

Jokainen on yksilö, joten muiden kokemat hyvät asiat voivat olla aivan erilaisia kuin minun leikkimielisessä listassani.

Tyytyväisyys, että on selviytynyt näin pitkälle, vaikka aina ei ole ollut helppoa.

Pitkäaikaiset ystävät, joilla myös oli säkkäräpermanetti 1970-luvulla – pojilla mini vogue. Hekin muistavat päivän, jolloin Urho Kekkonen kuoli vuonna 1986 tai miten Sex Pistols järisytti Suomea 1970-luvun lopussa. Tuoreemmat ystävät ovat toisenlainen ilo.

Kun on urallaan opetellut monia työhön liittyviä taitoja, tietää, että oppii kyllä uusimmatkin ohjelmistot. Onneksi ei tarvitse enää html-koodata digijulkaisuun meneviä juttuja!

Kymmensormijärjestelmän osaaminen. Se on perua koulun konekirjoitustunneilta. Taidosta on on ollut toimittajan työssä pelkkää hyötyä.

Kadulla saa kulkea rauhassa. Feissarit, sähkösopimusten kauppiaat ja seuranhaluiset vastakkaisen sukupuolen edustajat jättävät huomiotta.

Voi huoletta mennä juhliin matalissa kengissä ja mukavassa väljässä mekossa, jos haluaa.

Ei ole enää kuukautisia. Voi sitä helppoutta, kun ei tarvitse varautua tuohon kuukautiseen vaivaan enää koskaan, eikä varsinkaan matkoilla.

Jos on saanut lapsia, he ovat jo aikuisia. Aikuiset lapset ovat ilo, ja elo heidän kanssaan on vaivatonta, kun yövalvomiset ja murrosiän kriisit ovat takana. Lapsenlapset ovat ihana bonus.

Voi tehdä ruokaa vain silloin kun huvittaa, muulloin selviää leivällä tai eineksillä. Tämä liittyy sikäli edelliseen kohtaan, että lapsiperhevaiheessa ruuanlaitto on jokapäiväistä – ja sitä pitää olla paljon. (Eikä kukaan sano nykyään ruokapöydässä, yäk.)

Tietää, kuka on Anita Hirvonen ja mitä hän on tehnyt. Muistaa edelleen, että jos auton rekisterinumero alkoi x-kirjaimella, auto oli rekisteröity Keski-Suomen läänissä. Tiedoista on hyötyä muun muassa Trivial Pursuit -pelissä, jonka kysymyspatteristoa ei ole uusittu.

Tiina Vuorimäki

Kirjoittaja on toimittaja.