”Ei sitä poikaa sitten tullut” – Älä sääli minua, vaikka kaikki lapseni ovat tyttöjä

Viime vuosien aikana kotimme on pikkuhiljaa täyttynyt sateenkaaren sävyisistä asioista, nukeista ja prinsessavaatteista. Lastenhuoneesta löytyy myös pikkuautoja ja muovinen lelukauhakuormaaja, mutta harvemmin niillä leikitään.

Kyllä. Meillä on kotona kolme lasta, joista yksikään ei ole poika. Yllättäen joissakin se saa aikaan sääliä ja arveluita siitä, että olisin itse tilanteeseeni jotenkin pettynyt.

Minun kuulteni on muun muassa huokaistu syvään ja todettu, että ei sitä poikaa sitten tullut. Olen kuullut mielipiteitä siitä, että vielä pitäisi yrittää, poikaa nimittäin. Minulle on myös heitetty vitsin varjolla, että voisiko joku tehdä niitä poikia, kun ei tämä osaa.

Kaikki nämä heitot ovat tuntuneet erityisen pahalta, sillä minullahan on poika. Poika, joka oli esikoiseni ja josta jouduin luopumaan traagisesti raskauden puolivälissä, kun hän kuoli kohtuuni.

Kuitenkin eniten sanat satuttavat tyttärieni takia. Minulle maailman tärkeimpien lapsieni arvottaminen toista sukupuolta alemmaksi saa päässäni jotain nyrjähtämään.

Se herättää minussa karhuemomaisen efektin, joka melkein pakottaa huutamaan, että mitä helvettiä nyt taas.

Minä kasvoin perheessä, jossa lapsille opetettiin sukupuolien tasa-arvoa. Se tuli ilmi niin sanattomasti kuin ihan tavallisessa arjessammekin.

Minun ja kahden veljeni saavutukset ovat aina olleet yhtä arvokkaita. Kahden hoitajan lapsina perheemme ei ole todellakaan uinut rahassa, mutta meille tehdyissä hankinnoissa vanhempani ovat aina yrittäneet olla tasa-arvoisia.

Perheessämme on rikottu niin kutsuttuja perinteisiä sukupuolirooleja, toki vanhempieni oman osaamisen rajoissa.

Äitini ja isäni ovat teoillaan ja esimerkillään muovanneet arvomaailmaani suuntaan, jossa olen voinut kasvaa tytöstä naiseksi tiedostaen, ettei minun tarvitse tyytyä mihinkään sukupuoleni takia.

Olenkin täysin varma, että juuri minun kuului saada tyttäriä.

Oman lapsuuteni takia osaan kasvattaa heistä naisia, jotka tietävät pystyvänsä mihin tahansa. Naisia, jotka tietävät oman arvonsa, katsomatta alaspäin miehiä. Naisia, jotka tietävät, että tasa-arvo on juuri sitä, tasassa olemista. Samanarvoista.

Olenkin onnekas, sillä kaikkien epäonnisten sattumien jälkeen minä sain jopa kolme tytärtä. Se on kolme lasta enemmän, mitä pelkäsin. Luulin jo, etten koskaan saa.

Älä siis sääli minua, sillä minulla ei ole ”vain tyttäriä”.

Minun lapseni ovat ihania. He ovat viisaita ja empaattisia. He ovat hauskoja ja temperamenttisia.

Heissä on sisua ja särmikkyyttä kilokaupalla, vaikka he pukevat päivittäin prinsessamekot päälleen ja kiljuvat tarpeen tullen toisilleen falsetissa niin, että korvissa soi.

Ei. He eivät ole vain tyttöjä. He ovat lapsia, joille koko maailma on avoinna. Minä varmistan sen.

Annika Kangasmaa

Kirjoittaja on ylpeä ja onnellinen kolmen tyttären äiti.