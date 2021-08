Pandemia on paljastanut entistä räikeämmin sen, etteivät nallekarkit jakaudu maailmassa tasan, kirjoittaa Eveliina Talvitie kolumnissaan.

Tallinnan sataman uudenkarheassa D-terminaalissa on lähes tyhjää. Kymmenen metrin etäisyydellä edelläni tosin hoipertelee mies, joka vie tilaa kolmen edestä.

– Älä ole suomalainen, älä ole suomalainen, noidun mutta noitumisessani ei ole voimaa.

– Misshhhäää täällä on se, misshhhtä mennään shhiinnne laivaan, mies tivaa useampaan kertaan virkailijalta, joka viittoilee muutaman metrin päähän.

Laivan ovella maskinaamainen henkilökunta toivottaa tervetulleeksi.

Astelen tomerasti kohti comfort-loungea, johon olen tällä kertaa poikkeuksellisesti ostanut lipun. Loungen ovelta minut kuitenkin käännytetään peräti business-luokkaan syystä että comfort-puoli on varattu rokotuskäyttöön. Kaikki virolaiset matkustajat voivat halutessaan käydä piikitettävänä ilman ajanvarausta. Vaivan palkaksi tarjotaan risteilylippuja.

Pandemia on paljastanut entistä räikeämmin sen, etteivät nallekarkit jakaudu maailmassa tasan. Monissa köyhissä maissa ihmiset odottavat turhaan rokotetta, rikkaat maat ovat ostaneet varannot tyhjiin. Vauraissa maissa ihmisille jo maksetaan siitä, että he suostuisivat rokotteen ottamaan.

Olen yksi onnekkaista, saanut toisenkin pistokseni jo kuukausi sitten. Nyt voisin kaiken lisäksi business-luokassa kiskoa ruokaa ja juomaa vaikka kaksin käsin. Koska olen vanhemmiten muuttunut tylsäksi, haen vain lasillisen mehua. Muutaman metrin päässä pöydästäni istuu pariskunta, joka osaa ottaa paremmin tehot irti.

– Tuonko sulle Pentti vielä valkkaria, nainen tiedustelee.

Pöydässä on jo entuudestaan muutama kuohari- ja konjakkilasi sekä punaviinin värjäämiä laseja. Mahtuuhan siihen vielä joitakin lisää.

Kun Suomenlinna alkaa vilahdella maisemassa lokit lennähtävät ikkunoiden korkeudelle näyttämään suuntaa. Silmien eteen avautuva Helsingin silhuetti näyttää sekä tutulta että vieraalta.

Milloin Jätkäsaari alkoi muistuttaa Manhattania?

– Kaksi rokotetta saaneet tätä linjaa pitkin ja muut tätä linjaa pitkin, olkaa hyvä, satamavirkailija viittoilee lautasta purkautuville ihmisille.

Tuntuu oudolta saada suomenkielistä palvelua. Vaan onhan edellisestä kerrasta vierähtänyt jo melkein vuosi.

Länsiterminaalissa tunnelma on kuin scifi-elokuvassa. Vaikka ”uutta normaalia” on jatkunut jo puolitoista vuotta, se tuntuu edelleen epänormaalilta. Matkustajia on vain kourallinen. Kaiuttimissa toistuu mantra maskeista, käsihygieniasta ja turvaväleistä. Kaikki me osaamme ne jo ulkoa. Osa ottaa tosissaan, osa ei.

Me kaksinkertaisesti piikitetyt voimme lompsia joutuisasti rokotetodistuksen tarkistukseen. Vielä kompastelematta muutamat liukuportaat ja siinä se on.

Miten mukava nähdä, Suomi. Pitkästä aikaa.

Kirjoittaja on porilaissyntyinen toimittaja ja kirjailija, joka on asunut Virossa neljä vuotta.