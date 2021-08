Kilpailussa pärjäävät parhaiten ne paikat, joilla on riittävästi sekä veto- että pitovoimaa, kirjoittaa Timo Aro kolumnissaan.

Porin pitovoiman kannalta kriittisistä kriittisin ryhmä ovat vastavalmistuneet opiskelijat kaikilla koulutusasteilla.

Alueen menestyminen edellyttää veto- ja pitovoimaa. Vetovoimalla tarkoitetaan alueen houkuttelevuutta, kiinnostavuutta ja vetovoimaisuutta ulkopuolisten näkökulmasta. Pitovoimalla taas viitataan alueen asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen omiin kokemuksiin alueesta.

Hyvä pitovoima liittyy muun muassa toimiviin lähipalveluihin, tyytyväisyyteen omaa asuin- ja elinympäristöä kohtaan, asukkaiden viihtyvyyteen, yleiseen ilmapiiriin, turvallisuuteen, koettuun hyvinvointiin ja ylipäätään hyvään arkeen.

Kilpailussa pärjäävät parhaiten ne paikat, joilla on riittävästi sekä veto- että pitovoimaa.

Useimmat alueet tekevät hartiavoimin työtä vetovoimansa eteen. Jokainen alue haluaa uusia asukkaita, yrityksiä, kävijöitä, matkailijoita ja investointeja. Pitovoimaan liittyvät tekijät jäävät usein vetovoimatyön varjoon. Alueella jo asuviin ja toimiviin kannattaa panostaa. Yksi pieni esimerkki kertoo miksi.

Kuntien välillä tehdään vuosittain keskimäärin noin 300 000 muuttoa. Jokaista kunnan rajat ylittävää muuttajaa kohden on kuitenkin noin 17 paikallaanpysyjää. Siksi on tärkeää pitää kiinni alueella olevista asukkaista ja yrityksistä, ja kuunnella herkällä korvalla heidän kokemuksiaan, havaintojaan, näkemyksiään ja toiveitaan.

Porista tehdään muihin kuntiin noin 3 400 lähtömuuttoa vuodessa eli keskimäärin 283 henkilöä kuukaudessa ja 9–10 henkilöä päivässä. Kaksikerroksisessa Onnibussissa on keskimäärin 80 asiakaspaikkaa. Porista muuttaa toisin sanoen 3,5 onnibussillista muuttajia pois kuukaudessa.

Olennainen tieto on, keitä istuu Porista lähtevissä Onnibusseissa?

Joka kolmas bussissa istuva on keskimäärin 15–24-vuotias nuori. Kaksi kolmesta lähtijästä on 25–34-vuotiaita nuoria aikuisia, muuta aikuisväestöä tai heidän lapsiaan. Nuorten lähtömuutoista ei pidä eikä tarvitse huolestua, jos he palaavat myöhemmin takaisin. Sen sijaan Porin tulevan kehityksen kannalta on ratkaisevaa, millaisia valintoja tekevät 25–34-vuotiaat nuoret aikuiset ja muu aikuisväestö. Tällöin ollaan pitovoiman ytimessä.

Tärkeää ei ole kysyä, miksi joku lähtee Porista, vaan tärkeää on kysyä, miksi hän ei jää.

On tiedettävä syy tai syyt, joihin voidaan vaikuttaa omin toimin. Mitä tarkemmin päästään kiinni lähtijöiden motiiveihin, sitä paremmin osataan tehdä oikeita toimia oikeaan aikaan. Lähtijöille olisi fiksua tehdä 1–2 kertaa vuodessa otospohjainen kysely tai haastattelu lähtöön liittyvistä työntö- ja vetotekijöistä.

Porin kannalta kriittisistä kriittisin ryhmä ovat vastavalmistuneet opiskelijat kaikilla koulutusasteilla. Ammatilliselta toiselta asteelta (Winnova) valmistuneista keskimäärin noin 70 prosenttia, ammattikorkeakoulusta (SAMK) valmistuneista 53 prosenttia ja Porin yliopistokeskuksesta valmistuneista noin 41 prosenttia on jäänyt valmistumisen jälkeen Satakuntaan viiden viime vuoden aikana.

Satakuntaan jää jo nyt valmistuneita enemmän kuin meidän verrokkimaakunnissamme. Silti jokainen vastavalmistunut, joka saadaan opiskelun aikana tai valmistumisen jälkeen kiinnittymään ja jäämään nykyistä enemmän Porin seudulle, on samalla iso voitto koko alueelle.

Avaintekijät liittyvät luonnollisesti työpaikkoihin tai näkymään työmahdollisuuksista, mutta sen jälkeen korostuvat lähi- ja vetovoimapalveluihin, hyvään elämään, sujuvaan arkeen, asumiseen eli pitovoimaan liittyvät tekijät.

Kirjoittaja on alue- ja väestönkehityksen asiantuntija ja valtiotieteen tohtori.