Keskinkertaiset amatöörit palauttavat uskoni ihmiskuntaan

Ystäväni oli purskauttaa kahvit suustaan, kun sanoin, että minua harmittaa, kun kesäteattereita on jouduttu perumaan koronan takia. Hän ei kuulemma menisi mistään hinnasta katsomaan keskinkertaisia amatöörejä esittämässä välttävästi käsikirjoitettuja näytelmiä.

Hän on tylsimys, jonka mielipiteessä kiteytyy kaikki, mikä nykymaailmassa on pielessä. Mikään ei ole yhtä ihanaa kuin kesäteatteri, savenvalantakurssin loppunäyttely tai aloittelevien stand up -koomikoiden ilta.

Niitä ei olisi, jos ei olisi amatöörejä, ihmisiä, jotka suhtautuvat intohimoisesti tekemiseensä riippumatta siitä, onko touhulla jonkun muun mielestä arvoa.

OLEMME oppineet ihailemaan niitä, jotka parikymppisenä ovat väitelleet tohtoreiksi, ylenneet toimitusjohtajiksi ja levyttäneet platinaa. He ovat löytäneet oman juttunsa kaksivuotiaina ja edenneet määrätietoisesti kohti oman alansa huippua.

Mikäpä siinä, sillä omistautuneisuus on ihailtava asia. On aina mahtavaa, kun joku löytää omalta tuntuvan jutun.

Lapsineroja enemmän minua kiehtovat kuitenkin tavalliset ihmiset, jotka puuhastelevat mukavien ja itseään kiinnostavien asioiden parissa läpi elämänsä. Sitä kiehtovampaa, mitä vanhemmalla iällä omia juttuja löytyy.

OMIA JUTTUJA, nimenomaan monikossa. Toinen ystäväni nimittäin harrastaa miekkailua ja on sitä mieltä, että harrastuksia sopii olla kerralla vain yksi, jotta siinä, mitä tekee, voi kehittyä mahdollisimman hyväksi.

Jos kyse on vain harrastuksesta, eikö siitä voisi nauttia ilman ylimääräisiä suorituspaineita? Tehdä sen vuoksi, että se on hauskaa? Ja jos aikaa ja jaksamista on, eikö niitä saisi jakaa muihinkin harrastuksiin?

Itse harrastan esimerkiksi mandoliinin soittoa ja pannukakkujen leipomista, ja viime aikoina olen hurahtanut sauvakävelyyn. Olen melko varma, että yksikään näistä ei ole tulevaisuudessa leipätyöni.

Arki on jo niin täynnä suorittamista, että minusta on ihanaa harrastaa, vaikka en koskaan olisi maailman paras sauvakävelijä tai sovittaisi Bachin koko tuotantoa mandoliinille. Ehkä joskus osallistun sauvakävelymaratoniin tai järjestän puistokonsertin, ehkä en.

Päämääräni on puuhastelu, ei maailmanmestaruus.

Siksi myös fanitan niitä, jotka ovat innoissaan ihan vain huvin vuoksi tekemisestä. Yksi lähtee ensimmäiselle akvarellikurssille 50-vuotiaana, toinen kokeilee tankotanssia ja kolmas löytää itsensä sieltä oman kylän kesäteatterin lavalta.

Kirjoittaja on kesätoimittaja.