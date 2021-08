Karvianjoen biodiversiteetti on vaakalaudalla, kun raakku eli jokihelmisimpukka on vaarassa hävitä.

Biodiversiteetti eli elollisen luonnon monimuotoisuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä maapallon säilymisessä elinkelpoisena niin meille ihmisille kuin muillekin lajeille.

Jos eliöyhteisöstä häviää jokin avainlaji, tästä seuraava ketjureaktio saattaa johtaa luonnonkatastrofiin. Esimerkiksi tietyn kalalajin ylikalastus läntisestä Tyynestä valtamerestä uhkaa laajojen alueiden elinkelpoisuuden tuhoutumista lähivuosikymmeninä.

Joku voisi ajatella, että Karvianjoki on pelkkä pisara Tyyneen valtamereen verrattuna, ja niinhän se onkin. Kuitenkin paikallisten, pienten eliöyhteisöjen suojeleminen on aina askel kohti koko maapallon biodiversiteetin säilymistä.

Raakun eli jokihelmisimpukan viimeinen lounaissuomalainen esiintymä on Karvianjoessa. Raakun tilanne joessa on surkea, sillä kanta on vajonnut viimeisten kartoitusten perusteella arviolta 2 000:een yksilöön.

Raakku ei pysty lisääntymään Karvianjoessa luonnollisesti, sillä yksilöt ovat vanhoja, veden huonon laadun takia heikkokuntoisia ja niin harvassa, että sukutuotteiden ruiskaukset eivät kohtaa toisiaan.

Vaikka lisääntyminen onnistuisi, raakun toukat tarvitsisivat lohta tai taimenta, jonka kiduksissa loisisivat yli ensimmäisen talven. Myös lohikalojen elinolosuhteet ovat joessa huonontuneet, joten isännät ovat vähissä.

Tämän jälkeen pikku simpukat hautautuvat pohjahiekkaan muutamaksi vuodeksi. Karvianjoessa niiden on vaikea selviytyä tästä vaiheesta, sillä etenkin ojitusalueilta ja pelloilta tullut liete on tukkinut pohjan niin, että vesi ei virtaa eikä happi kulje.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen Freshabit Life IP -hankkeessa raakku käy läpi lisääntymisen ja ensimmäiset elinvuotensa Konnevedellä laboratorio-olosuhteissa. Karvianjoen raakkua ei ole vielä saatu lisääntymään, mutta menetelmät ja kalusto kehittyvät koko ajan.

Kaikki laboratoriossa onnistuneet toimenpiteet valuvat hukkaan, jos Karvianjoen kuormitus ei vähene olennaisesti. Metsäojien, viljelyksen ja turvetuotannon aiheuttamat päästöt ovat tehneet Karvianjoessa niin taimenten ja lohien kuin niistä riippuvaisten raakkujenkin elämän perin hankalaksi.

Ely-keskus kannustaa Karvianjoen vesistöön rajautuvilla alueilla maanomistajia vapaaehtoiseen suojeluun ja ennallistamiseen Metso- ja Helmi-ohjelmien rahoituksella. Keinovalikoimaan kuuluvat suojavyöhykkeiden perustaminen sekä räätälöidyt vesiensuojelutoimet metsissä ja pelloilla.

Maanomistajilla on nyt avaimet käsissään, ja Varsinais-Suomen ely-keskuksen mukaan he ovat suhtautuneet kannustukseen pääsääntöisesti hyvin. Toivottavasti myönteinen asenne etenee positiivisiksi teoiksi niin, että Karvianjoen biodiversiteetti säilyy rikkaana – pienenä osana koko maapallon biodiversiteettiä.