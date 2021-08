Kiihtymisvaiheessa oleva satakuntalainen ilonpilaaja on tietävinään, ketä kesän pilaamisesta on syytä syyttää.

Kesää on vielä jäljellä (Mamban sesonkihitti ärsyttää siinä määrin, että sanajärjestystä piti muuttaa). Silti aika-avaruuteen kadonneista kahdesta ja puolesta kuukaudesta voi laatia alustavan tilinpäätöksen. Miten suvi on sujunut?

Jos iltapäivälehtiä, terassipölinää ja somea on uskominen (ja miksi ei olisi), asiat ovat menneet päin v-kirjaimella alkavaa kohdetta. Kesä on ollut taas kerran ihan kamala. Tilinpäätös on pahasti alijäämäinen.

Vaikka hallitus ensinnäkin kevättalvella lupasi palkita koronakurinalaiset kansalaiset ensin puolivallattomalla kesäriehalla ja sitten täydellä rähinällä, niin missä ollaan nyt?

THL tykittää hirmulukuja, ja ylilääkäri toisensa perään koettaa keksiä sanoja, joilla kuvailla tautitilanteen ennätyksellistä kauheutta.

Syyllinen on liiankin helppoa nimetä.

Hän on tilausajobussilla itärajan yli matkustanut rokotevastainen futisfani, bilehile ja festarihuutaja, miesoletettu nuori aikuinen, joka ei käytä maskia eikä käsidesiä. Jos desi ei olisi denaturoitua, hän joisi sen.

Tyyppi olisi pitänyt laittaa jo vappuna rautoihin ja määrätä vuoden mittaiseen karanteeniin.

Helteet pehmittivät

Kiihtymisvaiheessa olevan ilonpilaajan mielestä säät ovat tietenkin olleet jälleen päin p-kirjaimella alkavaa kohdetta.

Helteet uuvuttivat puolet kansasta ja pehmensivät toisen puolen aivot. Terveyskeskusten ja sairaaloiden vastaanotoilla oli ennen kokemattomia ruuhkia.

Kun käristyskupoli väistyi ja idästä saapui iso musta sademöykky, Porissa alkoi totta kai jytäfestivaali. Murphyn laki näytti vetisen voimansa.

Festarimeininki näytti Porissa puolitoista viikkoa sitten tältä – tosin vain osin.

Kotimaanmatkailu oli yhtä helvettiä: surkeaa safkaa, hirveitä hintoja, masentavia majapaikkoja, siivottomia saniteettitiloja ja jatkuvia ruuhkia sekä turistikohteissa että matkalla niihin. Jos ei ollut ihmismassoja, oli hyttysparvia ja heinikossa vaanivia punkkipartioita.

Urheilussakaan ei ollut paria poikkeusta lukuun ottamatta hurraamista.

Trooppisessa ilmanalassa tavisliikunta rajoittui kaljalasin koukisteluun, ja huippisten huiput jäivät latteiksi. Jo ennalta oli tiedossa, että Huuhkajien lento loppuu alkusarjaan ja Tokiossa on tyytyminen korkeintaan pronssikantaan.

Onneksi syksy saa

Kesäeläintä ei ole tänä kesänä ainakaan toistaiseksi näkynyt. Ehkä sellaiset kuolivat sukupuuttoon Ruokolahden leijonan ja Liekki-sonnin myötä.

Isoissa kaupungeissa suurina parvina esiintyvän sähköpotkulaudan voi sentään nimetä vuoden kesäesineeksi ja samalla vaaralliseksi turhakkeeksi.

Onneksi kaikki lomat päättyvät kohta ja koulut alkavat pian. Tulevana pimeänä vuodenaikana televisiossa jatkuu Salatut elämät, eduskunta kokoontuu riemuiten täysistuntoon ja +10 asteen mittarilukema tulkitaan lämpimäksi sääksi.

Normaaliaikaan paluuta se ei kuitenkaan tarkoita, sillä epänormaali virus pysyy täällä seuranamme.

Se pysyy kauan. Melkein jännittää, millaisia rajoituksia Petteri Orpon (kok) hallitus ja viranomaiset langettavat alamaisille sitten, kun pandemian 17. aalto ja zetavariantti iskevät Suomeen marraskuussa 2024.