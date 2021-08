Kesätöitä löytyi sittenkin

Kirjoitin huhtikuussa kolumnin koronan aikaisesta työmarkkinatilanteesta. Tilannehan oli kokonaisuudessaan yllättävänkin hyvä, mutta selviä häviäjiä olivat nuoret (16–25-vuotiaat).

Erityisen heikko tilanne oli kesätöiden suhteen. Viime kesänä nuorten palkkasumma putosi vuoteen 2019 verrattuna jopa 15 prosenttia. Vielä huhtikuussa näytti siltä, että myös tästä kesästä tulee hyvin vaikea kesätöiden suhteen. Kovin moni satakuntalainenkin nuori oli vielä ilman työpaikkaa.

Onneksi tilanne kuitenkin parani aivan kesän kynnyksellä. Moni nuori tuntui Satakunnassa löytäneen kesätöitä ja asiaa tukevat juuri valmistuneet valtakunnalliset tilastot. Vuonna 2020 nuorten palkkasuma oli kesäkuussa lähes 15 prosenttia alle vuoden 2019 kesäkuun. Tämän vuoden kesäkuussa nuorten palkkasumma oli enää ”vain” 3 prosenttia alle vuoden 2019.

Monet yritykset selvästi odottivatkin tänä vuonna aivan viimeiseen asti kesätyöntekijöiden palkkaamista. On luonnollista, että yritysten oli hyvin vaikea arvioida, millainen kesästä tulee rajoitusten ja kuluttajien käyttäytymiseen suhteen.

Moni nuorihan työllistyy korona aikana suurissa vaikeuksissa olleille toimialoille eli matkailuun, ravintoloihin ja kuljetuksiin. Ehkäpä jopa uusien työtekijöiden perehdyttäminen aiheutti korona-aikana ongelmia.

Vaikka nuorten tilanteen paraneminen on äärimmäisen hienoa ja myös tärkeää ajatellen tulevia työuria, tilanteen hyvyys on kuitenkin suhteellista. Nuorten palkkasumma on kuitenkin edelleen alle vuoden 2019 tason. Samaan aikaan kaikkien palkansaajien yhteenlaskettu palkkasumma oli kesäkuussa lähes 6 prosenttia yli vuoden 2019 tason. Eli nuoret ovat korona-ajan kärsijät työmarkkinoilla.

Nuorten huonompi tilanne aiheutuu toisaalta toimialoista, joilla he usein työskentelevät ja toisaalta uusien sekä määräaikaisten työntekijöiden heikommasta asemasta koronakriisin tyyppisessä tilanteessa.

Nuorten työllistymisen kohdalla kyse ei ole vain kesätöistä. Opiskelu on tärkeää, mutta niin ovat ensimmäiset työpaikatkin. Ensimmäisillä työpaikoilla on merkitystä hankittaessa taitoja myöhempää työuraa varten. Ja ovat kesätyöt hyvä lisä ansioluettelossakin.

Siksi on hienoa, että kesätyötilanne on tänä vuonna selvästi viime vuotta parempi – vaikka edelleen vaisuhko.

Kolumni perustuu Helsinki GSE:n tilannehuoneen lukuihin.

Kirjoittaja on dosentti ja toimii pankinjohtajana OP Länsi-Suomessa.