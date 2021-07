Miksi ilmastokriisi ei herätä?

Maapallon tila on yhä lähempänä täydellistä katastrofia.

Ei tarvitse kaukaa hakea todisteita ilmastonmuutoksen tuomista kriiseistä. Suomalaisille pitäisi riittää kuluvan kesän hellejakso ja marjasadon romahduttanut kuivuus. Pientähän tämä vielä on verrattuna Kanadan historian paahtavimpaan lämpöaaltoon, joka tappoi satoja ihmisiä kuumuuteen. Samanaikaisesti osa Eurooppaa jäi rankkasateiden nostamien tulvien alle.

Jo tätä ennen eri puolilla on koettu tuhoisia hirmumyrskyjä, ennätyspakkasia ja muita sään ääri-ilmiöitä. Jäätiköiden sulamisvedet huuhtelevat pian suurkaupunkeja. On myös nautiskeltu tappavasta virustaudista, joka sekin pohjautuu ihmisten vääriin valintoihin.

Sitten Hesari julkaisee tutkimuksen, jonka mukaan puolet suomalaisista ei usko ilmastonmuutokseen. Näkemyksen vahvistaa perussuomalaisten uusi puheenjohtajaehdokas.

Hohhoijaa!

On viimeinen hetki ymmärtää, että elämän jatkaminen tuotannon ja kulutuksen nykytasolla, tai edes lähellä sitä, on mahdotonta. Joku harva sen tajuaa. Lähes lumoutuneena luin lehdistä, millaisen viestin Britannian prinssi Charles äskettäin välitti yritysjohtajille. Prinssin mukaan ihmisen toiminta on ajanut planeettamme sen kestokyvyn äärirajoille. Hän kuulutti paluuta alkuperäiskansojen viisaaseen luontosuhteeseen.

– Jos emme toimi nyt, kuljemme kohti tulevaisuutta, jossa planeetalla ei voi kasvattaa ruokaa, eikä ihmiselämä ole mahdollista. Aika on valitettavasti loppumassa”, Charles totesi.

Arvioillaan hän nousi eräänlaiseksi Britannian Pentti Linkolaksi. Ei ihan yhtä johdonmukaisin päätelmin, mutta olihan tuollainen esiintyminen kansainvälisten yritysjohtajien tilaisuudessa kiitettävä yritys maapallon pelastamiseksi.

Linkolahan on ainoa ympäristöajattelija, joka koskaan on laatinut yksityiskohtaisen ohjelman kestäväksi poliittiseksi elämän malliksi. Vuonna 1986 valmistunut luonnos vihreän liikkeen tavoiteohjelmaksi kelpaisi kaikkine puutteineen ja korjaustarpeineen yhä vihreiden poliittisen suunnan näyttäjäksi.

Mutta missä menevät vihreät, missä seikkailee koko suomalainen poliittinen keskustelu?

Kunnallisvaalien alla kukaan ei hiiskahtanutkaan tulevaisuuden tärkeimmistä asioista, ilmastokriisistä ja kiihtyvästä lajikadosta. Ne eivät kiinnostaneet. Lopputulos istuu tulevan vaalikauden kunnanvaltuustoissa.

Kirjoittaja on Euran Honkilahdella asuva luonnonystävä, luontovalokuvaaja ja eläköitynyt toimittaja.