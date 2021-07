Kellarin C-kasetin kertomaa

”Minulla on kunnia esitellä Euroopan tämän hetken puhtainta bluesia soittava kokoonpano.”

John Mayall’s Bluesbreakers esiteltiin näin yleisölle Helsingin Kulttuuritalolla 9.10.1967. Herttainen alkujuonto kertoo bluesharrastuksen vakavuudesta ja puristisuudestakin.

Konserttitaltiointi on kuunneltavissa Ylen Lekaa otsaan! -radiosarjassa. Näiden 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun rock- ja blueskeikkojen julkaisu on kulttuuriteko. Mukana ovat Peter Greenin johtaman Fleetwood Macin maineikkaat Helsingin keikat marraskuulta 1969.

Bändi esiintyi tuolloin Kulttuuritalolla kolmesti vuoden sisällä. Dave Lindholm, Ile Kallio ja Jukka Tolonen ovat haastatteluissa kertoneet, kuinka tärkeä hetki Fleetwood Macin näkeminen oli heille.

Itse kiinnostuin bluesmusiikista 12-vuotiaana. Kitaransoiton aloittanut kaverini meni levykauppaan. Hän kysyi myyjältä, mikä olisi aitoa ja alkuperäistä bluesia. Käteen lyötiin levy The Roots of Lightnin’ Hopkins (1959).

Levykaupan myyjänä en olisi älynnyt tarjota kersalle ensimmäisenä kitaristi-laulaja Sam ”Lightnin’” Hopkinsin (1912–1982) akustista bluesia. Ei uintiakaan aloiteta syvästä päästä.

Tavasimme kaverini kanssa sanakirjan avulla levyn takakannen tarinaa. Se kertoi elämän kolhimasta ja unohduksiin vaipuneesta mustasta bluesmiehestä.

Levy nauhoitettiin yhdellä mikrofonilla vuokrayksiössä Houstonissa. Ginipullosta nauttinut Hopkins soitti akustisella kitaralla kymmenisen kappaletta nauhalle.

Alakouluikäisten korviin musiikki kuulosti kiehtovan karulta ja hieman pelottavaltakin. Se hätkähdyttää yhä intensiivisyydellään.

Myöhemmin opin, että Hopkins oli soittanut sähkökitaralla bändinsä kanssa vuosikausia ennen tuota levytystä. Levyn menestyttyä hän kaivoi esiin akustisen kitaransa ja soitti valkoiselle folk-yleisölle puuvillapelloilta tulleena bluesmiehenä.

Levyn kuuntelemiseen liittyvät muistot palautuivat mieleeni kellarin laatikkoja penkoessani. Löysin C-kasetin, jolle edesmennyt kaverini oli minulle aikanaan levyn nauhoittanut. Ääninauha oli venynyt kuuntelukelvottomaksi.

Olen kiitollinen Turun Levymyynnille 40 vuoden takaisesta myyntitapahtumasta. Tunnetta voi olla vaikea selittää nykypäivän nuorelle, joka valitsee musiikkinsa suoratoistopalveluista.

Levykauppanostalgia taitaa olla varmin keski-ikäisyyden merkki. Ehkä bluesin kuuntelukin on sitä.

Suoratoistopalveluissa on myös kiistattomat etunsa. Bluesiin tai mihin tahansa musiikinlajiin tutustuminen on helppoa. Lightnin’ Hopkins vuonna 1959 on vain muutaman klikkauksen päässä.

Kirjoittaja on projektipäällikkö ja filosofian tohtori Tampereen yliopistossa Porin yliopistokeskuksessa.