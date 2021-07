Muistan lapsuudestani selkeästi kaksi tapausta, jotka jostain syystä aiheuttivat aikanaan todellista pelontunnetta. Toinen oli Ulvilan surman tutkinnat, ja hieman myöhemmin vuoden 2014 ebola-epidemia. Molemmat tuntuvat erikoisilta nyt vuosia myöhemmin, mutta erityisesti ebolan leviämisen aikaan pohdin vakavasti mahdollisuutta, että vaarallinen tauti saattaisi levitä myös omille kotinurkille.

Koronaepidemian ilmestyessä ensimmäisiin uutisotsikoihin pikku-Markus olisi epäilemättä kangistunut kauhusta.

Nyt kun poikkeusoloja on takana pian puolitoista vuotta, niin itselleni kuin monelle muullekin on ilmaantunut tuttu tunne: välinpitämättömyyttä hipova turtumus. Itse koronavirukseen sairastumista en ole missään vaiheessa varsinaisesti kammonnut, mutta painoarvonsa vuoksi aihetta on ollut vaikea olla seuraamatta.

Kuitenkin yhä useammin koronauutiset jäävät lukematta, ja päivittäiset tartuntaluvutkin alkavat muistuttaa yhä enemmän säätiedotuksia - tänään onkin luvassa kevyttä sadetta, 20-23 astetta lämpöä ja 404 tartuntaa, eipä mahda mitään.

Torjuntaoperaation loppukiri ehdittiin julistaa jo helmikuun lopulla, mutta silti olemme jälleen uusien varianttien ja rajoitusten äärellä. Ruokakaupoissa silloin tällöin vastaan tulevat “tsempataan vielä” -kyltit alkavat tuntua sarkastisilta.

Ehkä kyseessä on todella niin sanottu “uusi normaali.” Tunne kaikkia koskettavasta uhasta on ainakin itselläni kadonnut jo aikoja sitten, ja poikkeuksen rutiininomaistuminen tekee sopeutumisesta varmasti helpompaa.

Valitettavasti monille korona-arki on tarkoittanut myös mielenterveysongelmia sekä jatkuvaa epävarmuutta, johon tilanteen pitkittyminen ei varmasti ole avuksi.

Kyllästymisen tunne ja hiipivä nihilismi eivät liity yksinään korona-aikaan. Moni on kertonut kokeneensa vastaavaa tunnetta esimerkiksi vaalien, urheilukisojen tai euroviisujen aikana; nopeaan tahtiin kasvava mielenkiinto ja energia vaihtuvat ajan myötä uupumukseen ja välinpitämättömyyteen.

Erona jokavuotisten TV-rituaalien, ja koronan välillä on tietysti se, että liian suuren ihmismäärän heittäytyminen kyyniseksi rajoitustoimien suhteen näkyy todennäköisesti ylöspäin osoittavana tartuntakäyränä.

Lääkkeeksi korona-apatiaan on haastavaa tarjota mitään positiivista vakuuttelua ja hyvän mielen rohkaisuja konkreettisempaa. Kuitenkin rajoitustoimien loppuminen on riippuvainen niiden onnistuneesta noudattamisesta, eikä hopeamitaleja jaeta hyvästä yrityksestä. Ehkä yritän siis säästä kyynisyyden tulevaisuuteen, kenties niihin urheilukisoihin tai euroviisuihin.