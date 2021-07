Juha Ståhle ihmettelee Suomi-Areenan tämän kesän järjestelyjä kolumnissaan.

Paperista tehty sanomalehti kuuluu yhä ehdottomiin suosikkeihini. Se on yksinkertaisesti loistava käyttöliittymä.

Edes se ei vie yöunia, että huomattava osa printtijutuista on jo kerrottu edellisenä päivänä verkossa.

Mukavammin ei kesäpäivä voi vieläkään alkaa kuin kahvilla ja kahisevalla.

Saunaa lämmittäessä voi päivitellä historian orsille päätyneitä uutisia.

Suomi-Areenan vastaava tuottaja Johanna Tonttila perusteli Satakunnan Kansassa 10. heinäkuuta, miksi puolueiden puheenjohtajien tenttiä ei voi pitää Porissa. Poliitikot työskentelevät hänen mukaansa pääkaupunkiseudulla jo valmiiksi.

Niin varmaan silloin, kun ei ole syvin kesä ja eduskunta kiinni.

Viime viikolla lomaa saattoivat pitää sekä poliitikot että eduskunta, joten Helsingin mansikkapaikalle vietyyn tenttiin oli varta vasten matkustanut mutu-tuntuman perusteella yhdeksästä puoluepomosta seitsemän. Vain Jussi Halla-aho (ps) ja Maria Ohisalo (vihr) osallistuivat tilaisuuteen kotikonnullaan. Esimerkiksi oripääläistä Annika Saarikkoa (kesk) tuurannut Markus Lohi on Rovaniemen poikia, tamperelaista Sanna Marinia (sd) tuurannut Niina Malm imatralaisia, turkulaisen Petteri Orpon (kok) korvannut Antti Häkkänen Mäntyharjulta, Sari Essayah (kd) Lapinlahdelta ja niin päin pois. Jopa Liike Nytin Harry Harkimo oli poissa mukavuusalueeltaan Sipoosta.

Jos Tonttila ei halunnut matkustuttaa poliitikkoja paikkakunnilta toiselle, niin millähän perusteella ”pääkaupunkiseudulla jo valmiiksi työskentelevät” satakuntalaiset kansanedustajat pantiin matkustamaan Poriin omaan tilaisuuteensa.

Tämän maakunnan kahdeksikko olisi pitänyt nostaa lauteille Helsingissä, joka olisi sitä paitsi sopinut laude-teemaan paremmin kuin Porin tori. Allas Sea Poolissa lauteet ovat saunassa.

Tonttilan logiikalla jalkapallon EM-kisat olisivat jääneet pitämättä, Tokion olympialaisista nyt puhumattakaan.

Minulle tuli yllätyksenä, että jopa Suomi-Areenan päätapahtumat, kuten puoluejohtajien tentti, voidaan pitää muualla kuin Porissa ihan tuosta vaan, vaikka kaupunki kuinka olisi areenan kotipesä. Mitähän niissä sopimuksissa oikein lukee?

Näyttää siltä, että Porin Suomi-Areena on kuin polttomoottoriauto, jonka loppu on kirkossa kuulutettu. Tänä suvena siirryttiin jo hybridimalliin. Seuraavaksi vuorossa on väistämättä täyssähköversio.

Sen kotipesä ei kuluneen kesän kokemuksen perusteella ole ainakaan Pori. Näyttää siltä, että Helsingin mediaherrat haluavat sittenkin kuplaantua vain Helsingissä, oli koronaa tai ei ollut.

Juha Ståhle

Kirjoittaja on eläköitynyt ja vapaa toimittaja.