Joutilasta tietoa suolen täydeltä – hyvinvointialueen lähtölaukaus verimakkaran syntysijoilla

Työkaveri lähti lomalle, ja jätti perinnöksi nippelitiedon haastaen samalla minua kirjoittamaan jutun sen ympärille.

Toki toimittaja tekee jutun mistä tahansa, mutta eväät olivat tällä kertaa kovin kevyet journalistisen jutun laatimiseksi.

Työkaveri oli kuullut jonakin vuonna jonkun tv:n aamulähetyksen grillaustuokion sivulauseena, että Suomen vanhin tieto makkarasta on Kokemäeltä. Maan ensimmäinen makkara – ja Satakunnassa. Kotiseutuylpeyttähän tuo herättää.

Samaan totuuteen törmäsin verkon eri sivuilla. Kokemäellä makkaran löytöpiste tarkentui Kokemäenkartanoon.

Kaikki tuntuivat olevan saman hataran tiedon varassa kuin minäkin, mutta kirjoittaneensa asian milloin journalistiseen tuotteeseen, milloin jonkun yhdistyksen sivulle ikään kuin virallisena tutkittuna tietona.

Lähtisinkö pitämään tätä totuutena, käymään Kokemäenkartanossa, jonka inventaariosta kyseinen tieto olisi kuulemma löydettävissä vuodelta 1547. Kysyisin, että syödäänkö täällä edelleen makkaraa?

Soitin Satakunnan museon museonjohtajalle Johanna Jakomaalle.

Huvittunut keskustelukumppani ei ollut kuullut mitään moisesta makkarasta. Toki hän muistutti, että kysymyksessä oli paikka, josta oli tallella kirjallisia lähteitä.

Jakomaa jätti ilmaan kysymyksen siitä, olisiko jossakin muuallakin kirjoitettu makkarasta, mutta paperit hävinneet vuosisatojen saatossa. Siis ensimmäisestä suomalaisesta makkarasta ei välttämättä ole kysymys vaan mahdollisesti vanhimmasta käsiin tähän mennessä osuneesta kirjallisesta tiedosta.

Makkaraahan on valmistettu tuhansia vuosia ennen ajanlaskun alkua alueilla, joilla sivistystäkin on ollut paljon ennen meitä. Tiettävästi sumerilaiset nykyisen Irakin alueella nauttivat tuotetta jo 5 000 vuotta sitten. Tämäkin tieto on verkosta.

Maakuntatutkija Akuliina Aartolahti huvittui kollegansa tapaan. Hänen mukaansa Satakunta on ollut hyvässä asemassa. Karjaa on kasvatettu ja eurooppalaisia tapoja on matkittu. Makkaraa on hyvin todennäköisesti valmistettu jo tuolloin.

Koska kyseessä on kuninkaankartano, kaikki uudet herkut on tuotu sinne ensimmäisenä. Myös Aartolahti muistuttaa toimittajaa, että totuus vaatii tiukempaa tutkimusta ennen julkisuudessa huutelua.

Aartolahti kaihtaa asiaa muutenkin. Näinä kasvissyöntiaikoina ei liene fiksua profiloitua makkaramaakuntana.

Senkin tiedon hän antaa, että kuninkaankartano Kokemäellä on oikeastaan lähtölaukaus koko Satakunnan maakunnalle. Siitä on taas muodostumassa hyvinvointialue. Olisihan tuo hilpeää, että Satakunnan hyvinvointialue tunnetaan verimakkarasta.

Historian äärellä muistui mieleen vanha historianopettajani, joka puolusteli yleissivistyksen kasvattamista myös nippelitietoa mieleen painamalla. Hän sanoi irrallisia tiedonmurusia joutilaaksi tiedoksi. Siitä on hyötyä ainakin ristisanatehtäviä ratkottaessa.

– Tämä on nyt tätä joutilasta tietoa, sanoi Tipulan rehtori Irja Rintanen historiantunnilla ja lause soi päässä juttuun tietoa kerätessäni.

Joutilaalla tiedolla on aina paikkansa. Sillä saa parhaimmillaan sidosainetta entisten tiedonmurusten väliin.

Sitä voi itseään kunnioittava toimittaja käyttää mausteena, mutta kokonaista makkaraa siitä ei saa.