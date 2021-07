Tässä kaupunkien itä-länsi-ottelu: jos Pori ja Kotka tappelevat, kumpi voittaa?

Kokemäenjoen ja Kymijoen suistomailla on kaksi kovin samantapaista kaupunkia. Toisessa tuntuu olevan enemmän tekemisen meininkiä.

Vietin muutaman heinäkuisen hellepäivän Kotkassa. Edellisen ja tätä ennen ainoan kerran kävin kaupungissa vuoden 1988 Meripäivillä.

Ne olivat karmeita päiviä. Keskiolut oli vastikään vapautettu oluttelttoihin, mikä tarkoitti umpihumalaisia ihmismassoja, kovaäänistä humppaa, kaduilla virrannutta virtsaa ja lokkien raatelemia roskia sekä muovisia tuoppeja ja tuoleja. Olutkin maistui silloin muoville: paska kaupunki.

Nyt kaikki oli paljon paremmin. Kotka teki 33 vuotta myöhemmin vaikutuksen hurmaavana kesäkaupunkina. Mainion paikallisen Ukko-oluen äärellä se sai porilaisen miettimään, kumpi ompi parempi?

Siis jos Pori ja Kotka tappelisivat, kumpi voittaisi?

Kummassa olisi kivempaa kokeilla asumista vaikkapa kesätyöntekijänä?

” ”Mikä tahansa mämmilä on näillä säillä kiva kesäkaupunki, mutta missä ovat Suomen kivat talvikaupungit?”

Yhteisiä nimittäjiä

Kaupungeilla on paljon yhteistä. Jopa puheenparsissa on jotakin samaa.

Molemmat ovat meren, joen ja satamien rosoisia kaupunkeja, joilla on takanaan loistava tulevaisuus savupiipputeollisuuden tyyssijoina.

Molemmilla on maakuntakeskuksena kilpailija: Porilla epävirallisesti Rauma ja Kotkalla virallisesti Kouvola. Molemmilla on idylliset etäkylänsä: Porilla Reposaari ja Kotkalla Tiutinen.

Kummallakaan ei ole omaa korkeakoulua eikä sujuvaa junayhteyttä Helsinkiin. Kummankin imago on heikohko, vetovoima vähäinen ja väestökehitys laskeva.

Molempien valtuustoissa suurimmat puolueet ovat tässä järjestyksessä sdp, kokoomus ja perussuomalaiset. Molemmat ovat suomenkielisiä, mutta ruotsinkielisellä väestöllä on ollut kummassakin merkittävä historiallinen vaikutus.

Molemmissa on Alvar Aallon arkkitehtuuria, hiekkarantoja ja puistoja. Porissa jälkimmäiset ovat keskittyneet Yyteriin ja Kirjurinluotoon kun taas Kotkassa upeita viheralueita ja pieniä uimarantoja on siellä täällä. Esimerkiksi Sapokan vesipuisto on häkellyttävä city-keidas.

Sapokan vesipuisto on yksi Kotkan monista kaupunkikeitaista.

Tekemisen meininkiä

Erojakin toki on. Suuri osa niistä johtuu maantieteestä.

Kotka on meren pirstoma ja Karhuloineen Poria hajanaisempi kaupunkikokonaisuus, jossa asuu 51 600 kotkalaista. Perustamisvuosi on 1879.

Joukkueurheilussa Kotkan lajeja ovat koripallo ja jalkapallo. Kulttuurielämässä kaupungista puuttuvat pimeä porilainen underground ja festivaaliperinne, mutta karjalaissorttista eloisuutta piisaa.

Toisaalta Kotkasta voi suhauttaa moottoritietä pitkin puolessatoista tunnissa Helsinkiin ja ainakin teoriassa samassa ajassa valtatietä Viipuriin.

Keskustan liikenneväylätkin ovat paremmassa kunnossa kuin paikatun asvaltin Porissa.

Matkailuvalttina kantasataman tuntumassa lepää huima Merikeskus Vellamo, ja lisää on luvassa, kun puurakenteinen tapahtumakeskus Satama Areena ja ammattikorkeakoulun kampus valmistuvat Vellamon viereen kesällä 2023. Niiden yhteenlaskettu kustannusarvio on lähes 80 miljoonaa euroa.

Kotkassa tuntuu muutenkin olevan Poria tykimpää tekemisen meininkiä. Kaupunki tekee satamajätkän voimalla töitä muun muassa uuden teknologian yritysten ankkuroimiseksi Kymijoen suistoon.

Entä sitten Vaasa?

Siis kumpi voittaa?

Ehkä pitää vetää pitkää tikkua, päätyä kompromissina Vaasaan tai tyytyä toteamaan, että viikko Kotkassa sekoittui helteiseen harhaan.

Mikä tahansa mämmilä on näillä säillä kiva kesäkaupunki, mutta missä ovat Suomen kivat talvikaupungit?