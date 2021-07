Linnunpönttö talousmetsässä on turhaa viherpesua

Metsien taloudellisen hyväksikäytön suora seuraus on vanhojen lahovikaisten puiden lähes täydellinen katoaminen. Sen johdosta metsien lintulajistosta ovat vähentyneet ennen kaikkea kolopesijät, koloja kaivavat tikat sekä lukuisat valmiita koloja käyttävät lajit.

Nerokas ihminen on päätynyt korvaamaan kolojen puutetta linnunpöntöillä. Tikoille niistä ei liiemmin ole iloa, mutta muut koloasukkaat niitä kyllä käyttävät. Pönttöjä on tarjottu pelastukseksi metsätalouden aiheuttamalle luonnon köyhtymiselle. On järjestetty kampanjoita, joilla tavoitellaan ronskin metsien käsittelyn maineen puhdistamista.

Ikävä kyllä pönttöjen ripustaminen hoidettuihin talousmetsiin on pitkälti yhtä tyhjän kanssa. Kasvatettu ja hoidettu puupelto ei vastaa luonnonmetsää, vaikka joka toisen rungon kyljessä killuisi linnunpönttö. Apu luonnon monimuotoisuudelle on kovin kosmeettinen.

Oleellistahan on, että luonnontilaisessa metsässä asuu valtavan monipuolinen hyönteisten ja muiden selkärangattomien pieneliöstö. Oikean metsän lajisto antaa linnuille sekä määrällisesti että laadullisesti moninkertaisesti paremman ravinnon kuin yksipuolinen ja niukka talousmetsän tarjonta.

Harkitsemattomalla pöntötyksellä lintujen ystävät voivat myös tiedostamattaan aiheuttaa vahingollista vääristymää metsien lintulajistoon. Ylettömän pönttötarjonnan ansiosta runsastuneen varpuspöllön saalistuspaine ei tiedä hyvää metsäluonnon köyhtymisen seurauksena taantuneille hömö- ja töyhtötiaisille. Samoin viirupöllön kanta on pönttöjen avulla kasvatettu paikoin luonnottoman suureksi.

Linnunpöntöt kuuluvat siis pihapiireihin, puutarhoihin ja puistoihin. Sellaisessa miljöössä on yleensä elinvoimainen hyönteisyhteisö, josta riittää syötävää pönttöasukkaiden poikueille.

Pönttöjä tarvitsee tänä päivänä erityisesti kottarainen, jonka kanta on romahtanut maatalouden muutosten vaikutuksesta. Missä vielä on ulkona laiduntavaa karjaa, lehmiä, lampaita ja hevosia, siellä on nyt tilausta kottaraispöntöille.

Kottaraisen kulta-aikoina 1950- ja 1960-luvuilla rakennetut vanhojen ulkorakennusten seinustoille kiinnitetyt pöntöt ovat rapistuneet käyttökelvottomiksi. Ehkä uusien pönttöjen avulla kottaraiskanta lähtisi nousuun ja suomalainen maaseutu saisi takaisin kevään hienoimman sanansaattajan.

Tuomo Hurme

Kirjoittaja on Euran Honkilahdella asuva luonnonystävä, luontovalokuvaaja ja eläköitynyt toimittaja.