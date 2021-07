Pori on matkailijan unelmakohde

Jo viime vuoden tilastot sen osoittavat: Pori oli koronavuonna ainoa suuri kaupunki, jossa hotelliyöpymiset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä siitä huolimatta, että Pori Jazz ja Suomi-Areena jäivät väliin.

Tänä vuonna ennätykset lyödään jälleen. Alkuvuoden ja -kesän luvut osoittavat huimaa kasvua ja hinnoittelussakin on palattu koronaa edeltävälle tasolle.

Tämä ei ole sattumaa. Matkailuun elinkeinona suhtaudutaan Porissa nyt vakavasti. Matkailun koordinoiminen Visit Pori Oy:n alle on ollut tärkeä tekijä. Vuosittainen budjettivääntö vaikkapa peruspalveluiden ja elinkeinojen kehittämisen välillä on matkailun osalta ainakin osin historiaa.

Ilman määrätietoista työtä Visit Porin ja yksityisten toimijoiden kesken vauhtia ei olisi syntynyt. Siinä missä kaupunki on rakentanut puitteita ja ollut ketterä lupien käsittelijä, yksityiset ovat investoineet miljoonia yksityistä rahaa. Ilman toista toisessakaan ei olisi mitään mieltä.

Kaupungin toimin esimerkiksi Yyteriin on uusittu suihkuja ja saniteettitiloja viemäreineen. On rakennettu kävelyreittejä ja kuntoportaita. Maailmanmatkaajien lisäksi lankongeista iloitsee luonto.

Yksityisin voimin alueella on avattu tänä vuonna neljä uutta ravintolaa, joihin kehtaa viedä fiinimmänkin vieraan. On ilmaantunut pakohuonetta, trampoliinipuistoa ja padel-kenttiä. Liikuntavälineitä ja -tiloja sekä majoituskapasiteettia on lisätty ja laajennettu.

Markkinoinnissa tehtiin myös onnistunut liike, kun koko merellinen Pori yhdistettiin Yyteri-brändin alle. Kallo uusine kahviloineen ja Reposaaren venereitteineen kulkee nyt Yyterin markkinoinnissa mukana. Veneretkiä saaristoon ja Reposaaren idylliä mainostetaan samassa konseptissa, ja palvelut on koottu kaikkien nähtäväksi yhdelle alustalle.

Tilastojen lisäksi empiirinen havainto myös Reposaaresta kertoo, että kaikkien aikojen matkailukesästä on kyse. Tämä antaa tietysti uskoa tulevaan ja rohkeutta investointeihin.

Porin ja koko maakunnan mittakaavassa matkailun työllisyysvaikutukset ovat jo nyt huomattavat. Pelkästään Meri-Porin alueella matkailu työllistää sesongin aikana suoraan useamman sata henkilöä, ja uusia toimijoita mahtuu rutkasti mukaan.

Porin matkailun kehittyminen on oiva osoitus siitä, miten elinvoimaa voidaan kasvattaa omin voimin ja toimin.

Yhdessä tekemällä.

Sampsa Kataja

Kirjoittaja on porilainen asianajaja.