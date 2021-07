Sote tulee, halusit tai et. Viimeinkin tämä usean hallituksen käsikirjoittama draamasarja on saamassa päätösjaksonsa vuodenvaihteessa 2022–2023. Uudistuksen välittömiä vaikutuksia voidaan vain arvailla, mutta välillisistä vaikutuksista osataan sanoa varmaksi soten vaikutus kuntien palvelutuotantoon ja sen mittasuhteisiin.

Porin kohdalla perusturvan palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille (maakuntiin) nousee jäljelle jäävien kaupungin toimialojen merkitys ja vaikuttavuus entisestään. Kaupungin suurimmaksi toimijaksi jää sivistystoimiala (perus- ja lukio-opetus, sivistävä koulutus, varhaiskasvatus, liikunta- ja nuoriso sekä kulttuuri), joten jokaisen sivistystoimialan osa-alueen painoarvo tulee kasvamaan.

Kulttuurin kohdalla tämä muutos tarkoittaa paitsi sitä, että olemassa olevista palveluista on huolehdittava ja niiden resursointi turvattava, niin myös aiempaa suurempaa tarvetta kehittää ja monipuolistaa palveluita. Kulttuuripalvelujen ydintoiminnan (esimerkiksi kirjastopalvelut, näyttelyt, konsertit, työpajat) lisäksi myös palveluiden välilliset merkitykset, kuten yhteisöllisyys, hyvinvointi tai saavutettavuus tulevat entistä tärkeämmiksi.

Vuoden 2023 alusta kunnan asukkailleen tuottamat hyvinvointipalvelut tulevat koostumaan pääsääntöisesti kulttuuri- ja liikuntapalveluista, joten on ensiarvoisen tärkeää olla mahdollistamassa ja kehittämässä niitä, mieluummin jo ennen soteuudistuksen toteutumista.

Hyviä ja onnistuneita esimerkkejä tämänkaltaisesta hyvinvointipalvelujen kehittämisestä löytyy Porista viime vuosien ajalta useampiakin. Esimerkiksi Maksa, mitä haluat -päivät, alaikäisten maksuttomat museokäynnit, Kultane-neuvolatoiminta, pääkirjaston Liikuttamo, vasta perustettu kulttuurisen nuorisotyön toimielin sekä uunituore Liikuttamisohjelma ja loppuvuodesta julkaistava KulttuuriPori2030 -kehittämisohjelma.

Projektiluoteisesta toiminnasta vakinaisiksi palveluiksi ovat viime aikoina siirtyneet niin 15–29-vuotiaille suunnattu matalan kynnyksen Ohjaamo-toiminta kuin kaikille perusopetuksen oppilaille kohdennettu Suomen Harrastamisen Malli. Eri asteella suunnittelu- ja toteutusvaiheissa ovat myös kolme kirjasto- ja kulttuuri- sekä liikunta- ja nuorisopalveluita sisältävää monitoimitaloa, palloiluhalli, museoiden kauan kaipaama kokoelmakeskus sekä Porin Aarre.

Vaikka paljon on tehty, niin paljon on vielä tekemättä. Yhtenä keskeisenä huolena on lähitulevaisuudessa dramaattisesti vähenevien veikkausvoittovarojen kompensointi ja kuntien rooli tuon ongelman ratkaisemisessa.

Kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisojärjestöjen toiminta on paljolti riippuvainen veikkausvoittovaroista jaettavista avustuksista ja, varsinkin kauempana kaupunkikeskustoista sijaitsevilla alueilla, on hyvinvointipalveluiksikin luettava eri alojen harrastustoiminta usein 3. sektorin toimijoiden järjestämää.

Siksi kuntien on osaltaan ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, että 3. sektorin järjestämä matalan kynnyksen toiminta pysyy edelleen saavutettavana niin taloudellisesti kuin alueellisestikin mahdollisimman laajalle joukolle.

Kun uusi valtuusto ja uudet toimielimet syksyllä aloittavat työnsä olisi toivottavaa, että ainaisten talousongelmien ratkomisen ohessa muistettaisiin suunnitella ja varautua ennakkoon tuohon sote-uudistuksen mukanaan tuomaan massiiviseen muutokseen.

Jyri Träskelin

Porin kulttuuriyksikön päällikkö