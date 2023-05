Ässien kasvatti siirtyy Porista Rovaniemelle: ”Tavoitteena on olla heti johtava pelaaja kentällä”

Tähän mennessä Eemeli Virtanen on pelannut koko uransa Ässissä.

Ässissä kahden viime kauden aikana yhteensä 12 ottelua Liigassa tahkonnut puolustaja Eemeli Virtanen on tehnyt vuoden mittaisen sopimuksen Mestiksessä pelaavan RoKin kanssa.

Porissa syntynyt ja kiekko-oppinsa Ässissä saanut puolustaja pelaa tulevalla kaudella ensimmäisen kerran urallaan jossain muualla kuin Ässissä. Viime kaudella hän pelasi kahdeksan liigapelin lisäksi 29 runkosarjaottelua U20 SM-sarjassa ja teki siellä tehot 6+12. Pudotuspeleissä hän pelasi Ässien nuorissa 10 peliä tehoin 0+2.

Liigassa hän ei ole toistaiseksi pistetiliään saanut auki.

”Hienoa päästä RoKiin pelaamaan. Olen kuullut pelkkää hyvää joukkueen arjesta, puitteista sekä kotiyleisöstä, mikä helpotti päätöksen tekemistä. Tavoitteena on olla heti johtava pelaaja kentällä”, Virtanen kommentoi RoKin nettisivujen tiedotteessa.

Ässissä ja Karhuissa pitkään pelannut Anto Virtanen on Eemelin isoisä ja Ässissä pelannut Jaakko Virtanen on hänen setänsä. Ensi kaudellakin Ässien hyökkäyksessä pelaava Jami Virtanen on hänen serkkunsa.