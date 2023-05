Millainen pelaaja on Ässien uusi ranskalaisvahvistus? Ex-valmentaja antaa pelaajan nopeudesta kovan vertailukohteen

Ässiin siirtyvällä Dylan Fabrella oli vetoa Suomeen jo vuosi sitten. Valmentaja Jyrki Aho sanoi pelaajalle, että ”malta hieman, et ole vielä valmis”.

Dylan Fabre pelaa Ässissä samalla numerolla kuin Ranskan maajoukkueessa: 78. Ranskalainen on pelannut jo 45 A-maaottelua. Tampereen MM-kisoissa hänet nähtiin niin viime kuin tänä keväänä. MM-tasolla hänen pistetilinsä on yhä avaamatta.

Onko 22 maalia ja 44 pistettä Ranskan liigassa paljon vai vähän? Ja ennen kaikkea, mitä tällaiselta kaverilta voi odottaa Suomen pääsarjassa?

Ne ovat kysymyksiä, joihin Ässät hankkii vastauksia, kun 22-vuotias ranskalainen Dylan Fabre siirtyi Ässiin kahden vuoden sopimuksella.

Sopeutuminen ja kehitys luonnollisesti ratkaisevat Fabren onnistumisen Porissa. Pätevää ennakkoarviota voi kuitenkin kysyä ainakin yhdeltä mieheltä: Ässien entiseltä päävalmentajalta Jyrki Aholta.

Aho, 48, on ollut Fabren valmentaja kahdella viime kaudella Ranskan pääsarjassa Grenoblessa. Ensimmäinen kausi toi Ranskan mestaruuden, toinen Ranskan cupin voiton. Aho jatkaa Grenoblessa vielä ensi kauden, joten Fabren siirto Ässiin on hänelle menetys. Aho on kuitenkin menetyksestä tyytyväinen.

”Dylanilla oli vetoa Suomeen jo vuosi sitten. Sanoin hänelle, että malta hieman, et ole vielä valmis”, Aho kertoo.

”Töitä on tehty. Olen onnellinen hänen puolestaan, että hän saa nyt mahdollisuuden ottaa seuraavan askeleen ja kunnianhimolleen vastinetta .”

Onko Fabre nyt valmis pelaamaan Suomessa ja tekemään jopa tulosta? Sopeutuminen ja kehittyminen seuraavalle tasolle sekä uuteen maahan ja kovempaan sarjaan tietysti ratkaisevat, mutta Ahon mielestä mahdollisuuksia on.

”Dylanilla on ominaisuudet olla yllättävä pelaaja meidän liigassamme.”

”Hän on räjähtävä pelaaja. Hänellä on nopeat kädet ja nopeat jalat sekä kyky tehdä maaleja. Ennen kaikkea ne hänen nopeusominaisuutensa ovat sellaiset, että vastaavia en ole nähnyt kuin Antti Pihlströmillä”, Aho vertaa Leijonien entiseen pikakiituriin, jonka ura jatkuu yhä HPK:ssa.

Jyrki Ahon mukaan Ässien uudella vahvistuksella Dylan Fabrella on ominaisuuksia, joilla hän voi tehdä tulosta Suomessakin. Pelaajan pitää kuitenkin oppia sietämään myös niitä hetkiä, jolloin tulosta ei tule.

Ahon mukaan Fabren lisävuosi Grenoblessa käytettiin siihen, että tämä ymmärtäisi paremmin pelin kokonaisvaltaisuuden. Sen kautta pelaaja voi valmentajan mielestä tuoda poikkeusominaisuutensa yhä paremmin joukkueen käyttöön.

Myös tasaisuutta haettiin lisää, ei vain pelien välillä, vaan myös pelin sisällä.

”Hänen pitää tunnistaa hetket, joissa hänen pitää vain olla turvallinen joukkueelle, eikä hän huku peliin. Ne ovat sellaisten vaihtojen sietämistä, joissa pitää pelata peruspeliä. Hänen pitää ymmärtää, että hän voi auttaa joukkuetta sellaisissakin vaihdoissa, joissa hän ei saa kiekkoa.”

Vaatiiko Fabre siis onnistuakseen ison kiekollisen roolin hyökkäävistä ketjuista?

”Sellainen rooli pitää ansaita. Viime kaudella Dylan kehittyi siinä, että jos peliaika väheni, hän alkoi ymmärtää, että siihen on joku syy, ja hän pystyi tekemään muutoksen, jolla peliaika taas kasvoi.”

Ahon mukaan Fabren kunnianhimo näkyy nimenomaan siinä, että hän haluaa koko ajan tehdä tulosta.

”Kukaan ei kuitenkaan Liigassakaan tee 60 pelissä 60 maalia. Se on henkisen puolen asioita, että ymmärtää myös sen, että jos tänään ei tee tulosta, huomenna voi tehdä ja pitkässä juoksussa voi ottaa askelia eteenpäin.”

Grenoblessa Fabrella oli iso ja koko ajan kasvanut rooli. Hyökkääjästä kehittyi pelaaja, joka pystyi parhaimmillaan olemaan se ratkaisija, joka käänsi yksittäisiä pelejä Grenoblelle.

Aho vähättelee omaa merkitystään Fabren siirrossa Grenoblesta Ässiin, mutta toki valmentaja kertoo porilaisseuran selvittäneen pelaajan taustoja myös hänen kauttaan.

Aho uskoo, että Fabren kahden vuoden sopimus on hyvä niin pelaajalle kuin seurallekin. Se takaa tietyn kärsivällisyyden, vaikkei mies heti tulosta tekisikään. Aho luottaa myös Jere Härkälään päävalmentajana siinä, että tämä haluaa ja pystyy auttamaan pelaajaa eteenpäin.

”Mielenkiintoisen vahvistuksen Ässät saa. Persoonana hän on rauhallinen, hänestä voi tulla ensin jopa ujo kuva.”

Fabren englannin osaaminen ei ole parasta luokkaa, joka voi korostaa hänen hiljaisuuttaan. Ässissä on toki ranskankielinenkin apu, kun kokenut kanadanranskalainen Martin Lefebvre kuuluu myös patapaitojen uusiin vahvistuksiin.

Aho kertoi aiemmin keväällä Satakunnan Kansan haastattelussa kertoneensa yhdelle viime kauden Grenoble-pelaajan kaverille Porin olevan Suomen paras kiekkokaupunki. Tuo kaveri oli juuri Lefebvre.

Aho rakentaa parhaillaan Grenoblen ensi kauden joukkuetta, mutta hän on hyvin kartalla myös liigajoukkueiden tilanteesta. Koska Nikolas Matinpalo lähti NHL:ään ja Ottawa Senatorsiin, Pata etsii vielä yhtä puolustajaa. Muuten joukkue on valmis. Miltä ensi kauden patapakka näyttää porilaisten ex-valmentajan silmiin?

”Se on hieman nopeampi ja luisteluvoimaisempi kuin viime kaudella. Tykkään myös Jesse Joensuun voitonnälästä ja kyvystä johtaa joukkuetta. Hän on pelaaja, joka pitää kopista huolta”, sanoo Aho, joka omana ässäaikanaan 2016–2018 harmitteli porilaisten kopin olevan liiankin hiljainen.

Tausta Ässien sopimustilanne Maalivahdit: Niklas Rubin, Karolus Kaarlehto (edellinen seura Timrå, Ruotsi), Topias Rovio (Jukurit).

Puolustajat: Libor Zábranský (Jukurit), Aleksi Matinmikko (K-Espoo), Rami Määttä, Verneri Hellman, Martin Lefebvre (Stavanger, Norja), Valtteri Viirret, Topi Vuori (Jokerit), Joona Riekkinen (KalPa).

Hyökkääjät: Jesse Joensuu, Jami Virtanen, Valtteri Karnaranta, Feetu Knihti, Patrik Juhola, Roope Talaja, Will Graber, Kasperi Ojantakanen (KooKoo), Lenni Hämeenaho, Jan-Mikael Järvinen, Leevi Viitala, Marcus Davidsson (Tappara), Jonathan Davidsson (Tappara), Eemil Erholtz, Dylan Fabre (Grenoble, Ranska), Kalle Myllymaa, Nestor Noiva (Jokerit), Lassi Vanhatalo (Sport), Kasperi Ojantakanen (KooKoo).

Lähtijät: Rasmus Korhonen (Jukurit), Aleksi Heimosalmi (sopimus Carolinan kanssa, ensi kauden pelipaikka vielä auki), Aleksi Laakso (HC Plzen, Tšekki), Nikolas Matinpalo (Ottawa Senators, NHL), Ian McCoshen (Bili Tygri Liberec, Tšekki), Markus Phillips, Roni Sevänen (TPS), Eemeli Virtanen, Niklas Appelgren (SaiPa), Derek Barach, Joachim Rohdin, Alexander Ruuttu, Dominic Turgeon.

